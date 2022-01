Fuite doublement suspecte. En début de semaine dernière, une voiture avec trois personnes à bord a refusé un contrôle de police à Neuville-Saint-Rémy, près de Cambrai, dans le Nord. Une démarche suspecte qui cachait un business encore davantage suspect.

La fuite des trois personnes n’a pas été très longue. Ces derniers ont abandonné leur véhicule et jeté une petite quantité de cocaïne avant que les policiers ne parviennent à les rattraper. Une fois les mis en cause en garde à vue, les enquêteurs ont pu mener de fructueuses investigations.

Cinq suspects, trois condamnés et un en détention provisoire

Leur enquête leur a permis de découvrir et de démanteler un trafic de stupéfiants, essentiellement de la cocaïne et du speed. Dans la foulée, les policiers ont interpellé et placé en garde à vue deux autres personnes suspectées d’être impliquées dans ce trafic.

Toute la bande a été jugée en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Cambrai. Trois des mis en cause ont été condamnés à des peines de prison comprises entre 14 et 18 mois avec placement sous bracelet électronique. Un autre a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement.