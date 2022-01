Il a été immédiatement suspendu de ses fonctions. A Morlaix, dans le Finistère, un professeur de français du lycée Tristan-Corbière a été mis en examen pour viol​ sur une élève et placé sous contrôle judiciaire mercredi. D'après Le Télégramme, qui a révélé l’affaire, le mis en cause avait été interpellé lundi à son domicile avant d’être entendu par les enquêteurs.

La plaignante est une ancienne élève, âgée de 17 ans, qui a porté plainte avec l’appui de ses parents. Le parquet de Brest précise que les faits se seraient déroulés entre janvier et octobre 2020, alors que l’adolescente était son élève au lycée.

Interdiction de s’approcher du lycée

D’après Le Télégramme, le professeur aurait partiellement démenti les faits de viols et d’agressions sexuelles sur la mineure, évoquant « des rapports consentis ». Agé de 57 ans, le mis en cause exerce depuis 2013 dans ce grand lycée qui accueille environ 1.500 élèves en filière générale, technologique et professionnelle.

Le professeur a été mis en examen pour viol sur mineur par personne ayant autorité, agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, corruption de mineur et détention d’images pédopornographiques par un juge d’instruction du tribunal de Brest. Il a interdiction de s’approcher de l’établissement scolaire.