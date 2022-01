« Vous avez le Covid ? Mais il fallait me le dire au début de l’interview ! » La séquence, diffusée lundi soir dans l’émission Quotidien, sur TMC, est rapidement devenue virale. En reportage au cœur de la manifestation parisienne contre le pass vaccinal, samedi après-midi, le journaliste Azzeddine Ahmed-Chaouch s’approche d’un couple pour les interroger. Après quelques minutes d’échange, l’homme confie que tous deux sont positifs au coronavirus. Une démarche volontaire, selon lui. « On s’est dit qu’on préfère l’attraper, comme ça, on est naturellement immunisé », explique celui qui apparaissait, quelques instants plus tôt, masque sous le nez au milieu d’une foule compacte.

Samedi, plus de 100 000 personnes ont défilé contre le projet de passe vaccinal. À Paris ils étaient 18 000, nous étions dans le cortège ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/JqURiYPJ7Q — Quotidien (@Qofficiel) January 10, 2022

Sur les réseaux sociaux​, les réactions ne se sont pas fait attendre. « Ça mérite une action en justice », « bêtise crasse », « c’est ce qu’on appelle de la mise en danger de la vie d’autrui, non ? »… Ce jour-là, à Paris, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 18.000 manifestants étaient présents dans le cortège, dont probablement une partie non négligeable de personnes non-vaccinées, compte tenu des revendications. Ce couple pourrait-il être poursuivi pour avoir transmis le Covid-19 à d’autres manifestants, se sachant parfaitement positif ? « Ce qui est moralement répréhensible ne l’est pas forcément sur un plan pénal », prévient d’emblée l’avocat pénaliste, Me Eric Morain.

L’isolement, une simple recommandation

Le couple, d’abord, n’a enfreint aucune règle – hormis peut-être celle du vivre-ensemble – en se rendant à cette manifestation ; même malade, même contagieux. L’isolement, qu’on soit cas contact ou positif, est une simple recommandation. Si le gouvernement a bien eu pour projet de rendre la quarantaine obligatoire, cette disposition a été censurée le 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel. Les Sages, tout en reconnaissant l’objectif de santé publique, ont estimé qu’une telle mesure représentait une « privation de liberté ».

Néanmoins, en se mêlant ainsi à la foule, peuvent-ils être poursuivis pour « mise en danger de la vie d’autrui » ? Si la possibilité de faire des formes graves du Covid-19 – et donc d’en mourir – est aujourd’hui largement documentée, l’élément intentionnel que requiert une telle infraction reste difficile à prouver. « Il y a une différence entre savoir qu’on est porteur du virus et mettre volontairement la vie de quelqu’un en danger », précise l’avocate Sylvie Personnic, spécialisée en droit des victimes. D’autant que la manifestation se déroule en extérieur, que le variant Omicron – dont affirme être porteur le couple – est, selon les différentes études, certes largement plus contagieux mais également moins létal.

Impossible également de déterminer les responsabilités dans un contexte de recrudescence épidémique. « Il faudrait pouvoir démontrer un lien de causalité direct dans la contamination, établir que telle personne, croisée dans la rue, vous a bel et bien transmis le virus », poursuit l’avocate. En clair : une personne présente à la manifestation qui se découvrirait malade du Covid-19 quelques jours après aurait bien du mal à affirmer qui est à l’origine de sa contamination. Surtout lorsqu’on sait qu’à Paris, le taux d’incidence avoisine les 3.800 cas pour 100.000 habitants, un record depuis le début de la pandémie.

« Administration de substance nocive »

Ce débat, pourtant, fait écho à un autre, né dans les années 2000, autour de la pénalisation de la transmission du VIH. L’affaire la plus emblématique, qui a notamment posé les bases de la jurisprudence, est celle de Christophe Mora. En 2005, l’homme a été condamné à six ans de prison par la cour d’assises de Colmar pour « administration de substance nuisible ayant entraîné une infirmité permanente », reconnu coupable d’avoir sciemment contaminé deux femmes. Libéré en 2008, il a récidivé et a été condamné, en 2014, à douze ans de prison. Depuis, plusieurs peines, souvent très lourdes, ont été prononcées : sept ans à Pontoise en 2019 ou dix à Chartres l’année suivante.

« Les conditions de cette jurisprudence sont extrêmement strictes », note toutefois Me Eric Morain. L’avocat défend notamment une jeune femme qui a porté plainte en juillet contre son ancien compagnon, qu’elle accuse de lui avoir caché sa séropositivité. Ce dernier a été placé en détention provisoire. « Toutes les affaires qui ont donné lieu à des poursuites ont mis en lumière une entreprise de dissimulation parfois très poussée, avec des résultats de tests falsifiés. On était dans le cas de relations suivies dans lesquelles il y a une forme d’abus de confiance, on a poussé les victimes à baisser la garde », précise le conseil.

Ainsi, même si le Covid-19 est responsable de formes pouvant conduire au décès ou d’importantes séquelles, notamment après un long passage en réanimation, difficile de prouver, au-delà même de l’élément intentionnel, la mise en place d’un stratagème de dissimulation. A l’heure actuelle, aucune affaire de transmission d’une maladie autre que le VIH n’a d’ailleurs fait l’objet d’un procès.