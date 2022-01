Entre 2002 et 2013, l’ex-femme de Philippe Martin, l’actuel président PS du conseil départemental du Gers​, a occupé un emploi fictif d’assistante parlementaire, rémunéré par son mari, alors député de la première circonscription du Gers. Ces détournements de fonds publics, dénoncés par des lettres anonymes en 2017, ont conduit ce mardi l’ancien ministre de François Hollande à être condamné à deux ans de prison avec sursis.

L’élu de 68 ans devra aussi rembourser à l’Assemblée nationale les 238.000 euros versés durant cette période à son ancienne épouse, Joëlle Martin, qui a écopé de six mois de sursis probatoire pour complicité et recel de détournements de fonds publics.

Tous les deux ont par ailleurs été déclarés inéligibles pour trois ans et devront payer respectivement 70.000 et 30.000 euros d’amende. Lors de leur comparution en audience de plaider-coupable, aucun des deux n’a pu fournir de « trace matérielle » du travail réalisée par Joëlle Martin, qui n’avait pas de contact avec les autres assistants parlementaires qui ignoraient sa fonction a indiqué le procureur financier, Sébastien de La Touanne.

Reconnaissance des faits

Une embauche qui n’avait pas non plus été déclarée à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Une peine sursis, justifiée selon l’autre représentant du ministère public, Aurélien Létocart, parce qu’ils ont tous deux « témoigné d’une capacité certaine d’amendement ».

Philippe Martin, va aussi devoir rembourser 194.000 euros à l’Assemblée nationale pour la rémunération d’une femme travaillant pour le Parti socialiste du Gers entre 2005 et 2012. « Je suis d’accord pour reconnaître les faits et accepter les peines proposées, » a indiqué celui qui fut aussi président de l’Agence française pour la biodiversité.

Dans un communiqué, cité par France Bleu Occitanie, Philippe Martin indique que « Cet accord met un terme à une affaire vieille de 5 ans pour des faits remontant à plus de 15 ans. J’ai accepté les peines prononcées et acquitté l’intégralité des amendes qui m’étaient réclamées ». Avant de préciser qu’à l’avenir, il allait continuer « à agir et œuvrer dans l’intérêt du Gers et des Gersois ».