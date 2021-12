Un conflit de voisinage entre une propriétaire et ses quatre locataires a dégénéré dans les grandes largeurs, en mai dernier à Domancy (Haute-Savoie). Comme le raconte Le Dauphiné Libéré, la propriétaire vient d’être jugée jeudi pour faits de violence, menace avec une arme, insultes à caractère raciste, vol et violation de domicile. Alcoolisée au moment des faits, celle-ci a en effet explosé, en pleine dispute au sujet de dégradations sur son véhicule.

Comme la quinquagénaire débroussaillait au même moment les abords de sa propriété, elle n’a pas hésité à accéder à l’appartement de ses locataires (et donc voisins) à l’étage avec son appareil. Elle a alors brandi la débroussailleuse en marche pour menacer les locataires. L’un d’eux a dû intervenir pour débrancher l’outil. « Je n’allais pas les découper », a confié l’intéressée jeudi devant la cour de Bonneville, en qualifiant son comportement de « peut-être excessif ».

Plus de 1.000 euros de dommages et intérêts aux victimes

« Mes clients ont été traumatisés et ont craint pour leur vie », assure pour sa part l’avocate des victimes. Quinze jours après ce violent épisode, la propriétaire avait fini en garde à vue après avoir proféré des injures à caractère raciste à l’encontre de ces mêmes locataires.

Cette ex-hôtelière de Chamonix, qui comparaissait pour la première fois de sa vie devant la justice, vient d’être condamnée à quatre mois de prison avec sursis, 300 euros d’amende et un peu plus de 1.000 euros de dommages et intérêts pour chacune des victimes.