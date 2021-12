« Omar, on peut croire à la justice, on peut garder confiance ! » C’est par ces mots, prononcés lors d’un bref échange téléphonique, que Me Sylvie Noachovitch a annoncé à son client, Omar Raddad, que sa requête avait été accepté par la Cour de révision. Un complément d’information a été ordonné, ce jeudi après-midi, dans ce dossier devenu emblématique. En clair : la justice a demandé que des recherches complémentaires soient menées sur plusieurs expertises versées au dossier par l’avocate de l’ancien jardinier, condamné en 1994 pour le meurtre de Ghislaine Marchal, avant d’être partiellement gracié.

« La bataille n’est pas terminée, nous allons vers la vérité judiciaire », s’est réjouie la conseil à la sortie de l’audience. Au cœur des investigations, figure notamment un rapport de 2019 qui analyse sous un nouveau jour les traces ADN découvertes en 2015 sur les portes sur lesquelles figuraient les célèbres inscriptions « Omar m’a tuer » et « Omar m’a t » tracées avec le sang de la victime. A l’époque, quatre empreintes génétiques distinctes – deux totalement exploitables et deux partielles – appartenant à quatre hommes avaient été isolées. Si aucune d’entre elles n’appartenait à Omar Raddad, elles n’avaient permis d’identifier aucun suspect.

35 traces d'ADN sur les inscriptions accusatrices

Lors de la seconde expertise, les experts ont relevé 35 traces de l’un des quatre ADN découverts en 2015 sur l’inscription « Omar m’a t ». Un ADN masculin complet qui n’appartient donc pas à l’homme condamné dans ce dossier. Surtout, l’expertise conclut au dépôt de ces empreintes génétiques au moment du meurtre et non à la « contamination » par un intervenant extérieur après les faits. Un élément déterminant puisqu’il met à mal la théorie selon laquelle ces inscriptions auraient été écrites par la victime, agonisante, pour dénoncer son meurtrier. « Les écritures en lettres de sang qui ont fait condamner un innocent sont celles qui vont rectifier la plus grande erreur judiciaire du 20e siècle », s’est réjouie Me Sylvie Noachovitch. Et d’ajouter : « Cette décision est un pas vers la révision. »

Le chemin, néanmoins, reste encore long avant un éventuel procès en révision. A l’issue de ces nouvelles expertises, qui peuvent durer plusieurs mois, se tiendra une nouvelle audience devant la commission d’instruction. Elle pourra alors décider de rejeter la demande d’Omar Raddad ou au contraire, de transmettre le dossier à la Cour de révision, laquelle sera alors amenée à se prononcer sur l’organisation d’un nouveau procès, une procédure rarissime en France.