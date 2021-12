18 novembre 2016, sur les hauteurs de Marseille. Un joggeur découvre le corps partiellement incinéré de Rudy, 15 ans, connu pour être une petite main d’un réseau des nombreux réseaux de stupéfiants que compte la ville. L’autopsie conclut rapidement à une froide exécution – il a été abattu, mains liées dans le dos, de deux tirs effectués au fusil de chasse, de haut en bas à très courte portée. D’abord dans le thorax, puis dans la tête. Cette année-là, le nombre de règlements de comptes, avec 29 victimes, établit un sinistre record. Rudy était la plus jeune d'entre elles.

Interpellés sept mois plus tard, Khadim Thiam, 28 ans et Samir Zerouali, 26 ans, comparaissent cette semaine devant la cour d'assises d’Aix-en-Provence pour l’assassinat de Rudy. Des faits pour lesquels ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans, et qu’ils nient farouchement.

Déjà condamnés dans une même affaire de séquestration

« Je ne suis pas un assassin », s’est présenté Khadim Thiam. « J’ai toujours eu un certain honneur à avouer mes faits, Monsieur le juge », a poursuivi l’accusé, la voix haute et les mains dans le dos. Une première affirmation rapidement mise à mal lorsque le président du tribunal évoque sa dernière condamnation en date, que l’accusé conteste depuis le box, bien qu’il n’ait pas fait pas appel : 9 ans de prison, prononcés au printemps 2020 dans une affaire de séquestration survenue un mois après cet assassinat. Une séquestration pour laquelle son coaccusé, Samir Zerouali, a écopé de la même peine. Lui se présente comme un « voleur de nourrice », ces appartements où sont stockés armes et stupéfiants par les réseaux, et tente par là même de justifier l’armement retrouvé à son domicile lors des perquisitions qui ont suivi son arrestation.

L’engrenage sanglant qui a conduit à l’assassinat de Rudy est approché en ce premier jour de procès par le président du tribunal lors de la lecture de l’acte de mise en accusation, qui dure plus d’une heure. Un résumé des faits tels que reconstitués par l’enquête qui brosse, en gros, la cruelle réalité des affrontements que peuvent se livrer différentes équipes de trafiquants des quartiers Nord. A ceci près que les tueurs s’en sont pris ce soir-là à un adolescent de quinze ans.

Un témoin clef très attendu

Le mobile, d’abord. Les assassins le suspectaient d’avoir donné le feu vert au lancement, quinze jours plus tôt, d’un précédent règlement de compte ayant pris pour cible une voiture et ses occupants sur le parking d’un fast-food de Plombières. Voiture que les assaillants avaient pris soin de baliser, détail qui laisse à penser que Rudy n’y était pour rien dans cette affaire. L’enquête, ensuite, et la désignation de Samir et Khadim comme les tueurs par Nourdine, avec qui se trouvait Rudy quelques heures avant son exécution. Son témoignage, prévu jeudi matin, est de fait très attendu. Chose rare dans un procès de règlement de comptes, une part significative des 18 témoins cités devraient être se présenter, une manœuvre facilitée par le fait qu’un bon nombre d’entre eux sont actuellement détenus, et qui pourrait permettre à la cour de plonger en profondeur dans cette guerre des stups qui ronge la ville.

« Ce n’est pas que je vous regarde de travers, j’ai problème à un œil », a rapidement glissé à la cour Samir Zerouali lors de sa présentation. « Je suis innocent (…) Je suis là pour nettoyer mon nom ». Et d’ajouter quelques minutes plus tard, alors que les échanges avec le président du tribunal se tendent. : « J’en ai pris pour 31 ans déjà, une peine de plus, ça change rien pour moi. Je vous le dirais, sinon. »

Trente-et-une années, c’est ce que représente le cumul de ses peines, à commencer par la dernière prononcée en janvier de cette année : 8 ans pour sa participation à une tentative de règlement de compte en mars 2017. Trente ans incompressibles, c’est ce que les avocats tâcheront de d'éviter aux deux accusés, dans cette affaire où les éléments matériels ne sont pas légion. Les débats sont prévus pour durer jusqu’à la fin de semaine.