Incarcéré à la prison de Luynes depuis le 10 juin et sa condamnation, en mai, à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Marseille, Alexandre Guerini va rester incarcéré encore quelque temps. La cour d’appel d’ Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise en liberté, rapporte La Provence.

Les deux frères Guérini, l’entrepreneur Alexandre et le sénateur Jean-Noël, sont, depuis une semaine et jusqu’au 17 décembre, rejugés dans cette affaire de trucage présumé de marchés publics dans laquelle ils avaient fait appel de leur condamnation en première instance. Pour sa part, le sénateur Jean-Noël Guérini a obtenu du Conseil constitutionnel l’autorisation de conserver son mandat, malgré sa condamnation le 28 mai dernier à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, 30.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêt.