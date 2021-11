Des témoignages qui feront l’objet d’investigations. Trois femmes ont accusé Nicolas Hulot de violences sexuelles entre 1989 et 2001 dans l'émission Envoyé Spécial diffusée jeudi. D'autres ont ensuite adressé par écrit à France 2 des témoignages d’agressions sexuelles de la part de l’ancien ministre, dont l'animatrice Maureen Dor. Au total, au moins six femmes, dont une mineure au moment des faits, accusent l'ex-animateur et ancien ministre de viols ou d'agressions sexuelles. Des faits a priori prescrits, et que le militant écologiste nie formellement.

Le parquet de Paris a néanmoins ouvert ce vendredi une enquête des chefs de viol et agression sexuelle. Le reportage de France 2, souligne la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué, met en cause Nicolas Hulot « pour des faits susceptibles d’avoir été commis à Paris à l’égard d’une victime mineure ». Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. « Elles s’attacheront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l’action publique est acquise. » Il s’agit aussi d’identifier des victimes plus récentes.

« Il peut y avoir un procès »

« Dans ce type d’affaires, la règle, au parquet de Paris, est d’ouvrir une enquête préliminaire pour vérifier la prescription et rechercher d’autres victimes, explique Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate au barreau de Paris spécialisée dans la défense des victimes de viol et d’agressions sexuelles. S’il y a des victimes pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits, il peut y avoir un procès. »

Avec la libération de la parole consécutive au mouvement #MeToo, la justice a été amenée à ouvrir plusieurs enquêtes sur la base de révélations de faits anciens – et donc prescrits. Cela avait par exemple été le cas après la parution du livre La Familia grande, dans lequel Camille Kouchner dénonçait les incestes commis par le politologue Olivier Duhamel dans les années 1990.

« La médiatisation des agressions sexuelles, même prescrites, ça permet aux victimes de savoir qu’elles ne sont pas seules, et certaines d’entre elles peuvent, de ce fait, se permettre de prendre la parole », salue Carine Durrieu-Diebolt.

La question des preuves

En cas de nouveaux témoignages se pose toujours la question des preuves de l’agression sexuelle, souvent après plusieurs années sa commission. « Même des années après – car il faut souvent du temps pour parler en raison du traumatisme subi –, on peut avoir des éléments de preuve, souligne l’avocate. Si la victime s’est confiée à un proche après les faits, si elle a bénéficié d’une prise en charge psychologique, ou encore si elle a des traces d’échanges avec l’agresseur comme des SMS ou des e-mails, cela constitue des éléments de preuve. » Et Carine Durrieu-Diebolt de conclure : « La parole de plusieurs victimes qui ne se connaissaient pas, c’est hautement crédible. »