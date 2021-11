Le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce mercredi, les requêtes de deux collectifs de riverains et commerçants qui avaient attaqué l’État et le maire de Lyon pour leur manquement dans la gestion des rodéos urbains.

Dans son jugement, il a estimé que les « troubles à la tranquillité », à savoir les rodéos en voiture et deux-roues dans le centre-ville, étaient le fait de « personnes de passage ». Ils ne « constituent dès lors pas des troubles au voisinage qu’il appartient au maire de faire cesser », argumente-t-il. Et d’ajouter : « Il ne lui appartient pas non plus de prendre des mesures réglementant la circulation et le stationnement dans un but de préservation de la tranquillité et la sécurité public ».

« Aucune faute caractérisée »

En ce qui concerne le préfet du Rhône, le tribunal ne relève « aucune faute », estimant que le représentant de l’Etat avait pris les mesures nécessaires pour enrayer le phénomène. « Il a produit un ensemble d’éléments de nature à justifier de la mobilisation des services de l’État dans la prévention de ces nuisances, dont en particulier l’organisation d’opérations de police visant le contrôle de véhicules sur la commune de Lyon et la visite de parties communes d’immeubles dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, au cours des années 2019 et 2020 », justifie-t-il.

« Aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lyon ni de l’État n’est caractérisée », conclut le tribunal administratif.