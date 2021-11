Lors d’une audience, le 8 novembre au palais de justice des Seychelles, Thomas Debatisse a à nouveau clamé son innocence. « Je rejette toutes les accusations contre moi » et « je plaide non coupable », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par le site Seychelles News Agency. Poursuivi sur place pour le meurtre de sa compagne, retrouvée pendue dans leur chambre, au Club Med de l’île de Sainte-Anne le soir du 27 avril, le street artist niçois de 34 ans surnommé Otom y sera jugé à partir du 3 février 2022. Il encourt la prison à perpétuité.

Selon les autorités sur place, Emmanuelle Badibanga, 32 ans, aurait été victime de violences et d’un étranglement. Pendant ce temps-là, en France, la justice, dont d’autres examens pourraient au contraire attester la thèse du suicide, continue d’enquêter. « Nous venons d’ordonner un complément d’expertise médico-légale sur les circonstances du décès », annonce ce mercredi à 20 Minutes le procureur de la République de Nice, qui espère aussi pouvoir se rendre dans l’archipel, avec un de ses adjoints et des enquêteurs niçois.

Soumis à l’autorisation de cet état de l’océan indien

« Nous sommes dans l’attente du retour d’une demande de transport sur place », précise ainsi Xavier Bonhomme, expliquant que celle-ci doit être autorisée par cet État de l’océan indien. Le parquet n’a pas encore reçu cet aval, ni de nouvelles concernant une autre requête « d’entraide judiciaire », comprenant « une demande d’actes d’enquête adressée aux autorités judiciaires des Seychelles », précise aussi le procureur.

En octobre, Xavier Bonhomme indiquait déjà à 20 Minutes que la justice française « ne retrouvait pas un certain nombre d’éléments qui ont été actés aux Seychelles ». Des examens anatomopathologiques réalisés à Marseille confirmaient « une pendaison et pas de strangulation ». Selon « l’analyse des témoignages et des vidéosurveillances du Club Med », le Niçois « n’était pas dans la chambre au moment de la mort d’Emmanuelle », assurait également Me Richard Sédillot, l’avocat de Thomas Debatisse.

Parallèlement, d’autres éléments poseraient question aux autorités locales. Le juge qui doit mener les débats en février prochain doit notamment entendre le témoignage « d’une amie de la victime » à qui celle-ci aurait fait part, par téléphone juste avant sa mort, « de son désir de se séparer » de Thomas Debatisse, selon Seychelles News Agency. Un verdict devrait être annoncé avant la fin du mois de février.