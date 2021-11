Le tribunal s’est montré plus clément que le procureur. L’auteur du jet de bouteille sur le joueur Dimitri Payet, dimanche soir, lors du match Lyon-Marseille (Ligue 1) dimanche a été condamné à six mois de prison avec sursis à l’issue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon ce mardi. Le procureur avait réclamé une peine de six mois de prison ferme. La peine du supporteur de 32 ans est assortie d’une interdiction de stade pendant cinq ans. Son geste avait entraîné l’interruption définitive du match.

« On constate une montée en puissance d’incidents et d’actes de violence », a déclaré la procureure Béatrice Moure dans son réquisitoire, en rappelant que les clubs encouraient « des sanctions administratives importantes en cas de problème ». « Le risque zéro n’existe pas mais la tolérance zéro existe », a-t-elle ajouté en réclamant au tribunal « une peine exemplaire ».

L’Olympique lyonnais, qui s’est constitué partie civile dans la procédure, en avait fait de même lundi. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel, réunie en urgence lundi, a déjà sanctionné le club d’un match à huis clos à titre conservatoire, avant de rendre une décision définitive le 8 décembre. L’OL, qui évoque depuis dimanche soir « un cas isolé », espère pouvoir rejouer le match contre Marseille.