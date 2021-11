Le voilà reparti pour 20 ans de prison. Lorsqu’il attaque deux gardiens de la prison de Borgo, le 19 janvier 2018, Mourad Akaouch, 32 ans, est à six mois de sa sortie de détention. Il avait expliqué son geste par « un accès de colère » lié au « harcèlement des surveillants ». Selon sa défense, « on l’a détruit et broyé », ses avocats dénonçant « l’hypocrisie des surveillants » à la barre.

La colère et l’acharnement sont évidents dans cette agression. Le détenu avait blessé les deux gardiens corses à de multiples reprises à la tête, au niveau des cervicales et des clavicules, avec une arme blanche jamais retrouvée. Les deux gardiens présentaient 11 et 13 plaies, chacun ayant « deux plaies profondes », sans pronostic vital engagé, avait témoigné cette semaine le médecin légiste qui les avait examinés.

Pas de « mobile terroriste » mais une « connotation religieuse »

Cette agression avait eu lieu quelques jours après l’attaque par un détenu djihadiste de trois gardiens à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, qui avait déclenché un vaste mouvement social des agents pénitentiaires pour obtenir davantage de sécurité. Et si l’avocat général a « totalement écarté le mobile terroriste » dans le cas de Mourad Akaouch, il retient « une connotation religieuse » dans cet acte. Après les faits, le détenu avait crié « Allah Akbar » puis s’était drapé d’un drapeau palestinien.

De quoi se poser la question de la préméditation. Pour Arnaud Viornery, l’avocat général, « l’intention homicide » est « évidente et patente ». « Elles sont où les preuves ? A six mois de la fin de sa peine, il a pris un bout de fer et a agressé des surveillants devant des caméras. J’appelle ça une grosse connerie. Ce n’est pas de la préméditation », avait martelé Me Yassine Maharsi, l’un des deux avocats de l’accusé, évoquant un « acte irrationnel, sans calcul » et demandant « une justice libre », sans évoquer de peine.

« Le visage de la République »

L’avocat général avait lui requis 25 ans de réclusion criminelle. « On a tenté de tuer avec préméditation des surveillants pénitentiaires », plaide-t-il, c’est-à-dire « le visage de la République », deux hommes « qui ne méritaient pas ce qu’il leur est arrivé ». Il a finalement été condamné à 20 ans de réclusion par les Assises de Bastia, après quatre heures de délibéré. Selon leurs avocats, les gardiens sont « satisfaits ».

La cour a également imposé un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans après la peine, avec trois ans de prison supplémentaire en cas de non-respect : « la violence de l’acte, le nombre de coups portés dans la zone haute du corps, ont été retenu », a précisé la présidente de la cour. La préméditation a également été retenue contre un accusé qui « a tendance à se victimiser, avec une personnalité impulsive », a-t-elle souligné.

Invité à s’exprimer, hors de son box sur ordre de la présidente, Morad Akaouch avait présenté une nouvelle fois « ses excuses » aux gardiens, comme il l’avait déjà fait au premier jour du procès : « J’ai commis un acte qui n’est pas normal. Je ne me reconnais pas là-dedans. Je n’avais nullement l’intention de porter atteinte à leur vie. Je ne suis pas parti pour les tuer », avait-il insisté.