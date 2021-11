Six mois de prison avec sursis ont été requis jeudi à l’encontre de deux policiers jugés par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir blessé un « gilet jaune » par des tirs de lanceur de balles de défense (LBD) au cours d’une manifestation le 2 février 2019.

Christophe M., qui n’était ni présent à l’audience ni représenté, avait été blessé au bas du visage et à l’abdomen par deux tirs de LBD « à six secondes d’intervalle » lors de ce rassemblement place de la République à Paris. Comme l’a relevé la procureure, les nombreuses vidéos disponibles montrent que si le comportement de la victime était « un peu agaçant », qu’il « narguait » la police, « à aucun moment on le voit commettre des violences à l’égard des forces de police ».

Les deux policiers incriminés, Abdelkader S. et Mourad B., (les identités ont été modifiées à la demande de leurs avocats, ndlr), âgés respectivement de 42 et 39 ans, appartiennent à la Brigade anti-criminalité (BAC) de Paris, dont le maintien de l’ordre n’est pas le métier.

« La formation au maniement du LBD dure environ six heures. Au cours de la formation, on tire au maximum une dizaine ou une quinzaine de cartouches », a précisé à la barre Abdelkader S.

« Climat insurrectionnel »

Les policiers, qui ont affirmé se trouver « dans un climat insurrectionnel » lors des faits, n’étaient ni formés ni équipés pour le maintien de l’ordre. L’un portait son casque et sa veste de moto pour se protéger, l’autre avait « un casque de roller », le visage à découvert « sans visière ».

Abdelkader S. a affirmé n’avoir jamais eu l’intention de viser le manifestant. « Je visais une barricade qui servait de refuge à des individus qui nous caillassaient », a-t-il dit. « En aucun cas je n’ai eu (la victime) dans mon viseur ». « Nous étions sous les jets de projectiles », a-t-il ajouté. D’origine marocaine, il a relaté avoir subi de la part des manifestants des insultes racistes : « sale Arabe, vendu ».

L’autre policier, d’origine algérienne, a reconnu avoir visé la victime au niveau de l’abdomen. « Il s’avançait vers nous de façon déterminée avec clairement des intentions belliqueuses. J’ai dû prendre ma décision (de tirer) en une demi-seconde pour me protéger et protéger mes collègues », a-t-il dit.

« Je ne suis pas quelqu’un de violent. J’estime que j’ai respecté la loi », a insisté le fonctionnaire. Sur un compte Twitter, Christophe M. avait affirmé avoir reçu « 2 tirs de flashball », un « dans la tête » et « un dans le ventre ». « J’étais à moins de 10m, j’étais passif », assurait-il.

Contacté par l’AFP à l’époque des faits, Christophe M. s’était alors défini comme « nationaliste » radical et précisait être le propriétaire de différents comptes sur les réseaux sociaux sur lesquels figurent des messages antisémites. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 16 décembre.