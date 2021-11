L'avocat général a requis ce mardi la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre de Wojciech Janowski. Jugé en appel pour avoir commandité les assassinats, le 6 mai 2014 à Nice, de sa belle-mère la milliardaire monégasque Hélène Pastor et de son majordome, l’homme de 72 ans avait été condamné à la même peine en première instance.

« Sans lui, rien ne se passe, tout part de lui », a estimé Pierre Cortes à l’issue d’un long réquisitoire où il a exposé « l’avalanche de preuves accablantes » contre l’accusé. Ce qui justifie, selon lui, de le condamner à la prison à vie, avec une peine de sûreté de 22 ans.

L'avocat général a également requis la perpétuité contre le tueur et le guetteur présumés, 30 ans contre Pascal Dauriac, l'ex-coach sportif de Wojciech Janowski, et huit ans d'emprisonnement contre un Marseillais acquitté en premmière instance, soupçonné d'avoir joué l'entremetteur entre le guetteur et le tireur.

Un « tricheur » et un « pauvre petit esprit » selon les parties civiles

La semaine dernière, Wojciech Janowski s’était défendu d’être derrière le guet-apens mortel. « Je ne suis pas coupable, je n’ai rien fait et il n’y a pas de témoin », avait-il soutenu, accusant même dans une nouvelle volte-face Gildo Pallanca-Pastor, le fils de la victime, d’avoir commandité l’assassinat. Confronté à la diffusion de ses aveux lors de sa garde à vue, l’accusé les a justifiés par son souci de mettre un terme à celle de son ex-compagne Sylvia Ratkowski-Pastor, la fille de la femme d’affaires.

Ce mardi, les avocats des parties civiles avaient malmené le gendre, qualifié de « tricheur », de « pauvre petit esprit » ou encore d’homme « machiavélique ». Ils ont évoqué le mobile de l’argent : « Janowski, le goinfre, le gourmand supprime pour obtenir de l’argent » a notamment soutenu Me Dominique Mattéi, le conseil de Sylvia Ratkowski-Pastor.