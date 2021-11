« Mon client a toujours dit qu’il était innocent et ce dès le premier jour », a lancé son avocat, Me Philippe Clerc. Un non-lieu pour viol par conjoint a été requis par le procureur de la République de Limoges à l’encontre de l’ex-maire de Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne) Bruno Genest (SE), a-t-on appris vendredi auprès de l’avocat de l’ex-élu.

« C’est le même parquet, celui qui voulait le mettre en prison, qui annonce ne pas avoir trouvé d’éléments suffisants caractérisant le viol », a poursuivi Me Philippe Clerc. Le parquet a néanmoins demandé un renvoi en correctionnelle pour violences par conjoint, pour lesquelles l’élu, âgé aujourd’hui de 66 ans, avait été mis en examen en mai 2019, au côté des accusations de viol.

Après la révélation de la mise en examen, Bruno Genest avait perdu l’élection à la mairie

Le parquet avait alors requis le placement en détention de Bruno Genest, mais le juge des libertés et de la détention s’y était opposé, le laissant libre sous contrôle judiciaire.

Les « violences dont on l’accuse ne tiennent pas plus que le reste », a ajouté l’avocat. L’homme avait été accusé de violences et de viol par sa compagne, avec qui il a un enfant en bas âge, il y a deux ans, des faits qu’il avait niés en bloc.

Après la révélation de la mise en examen, Bruno Genest avait perdu l’élection à la mairie de Condat-sur-Vienne, son poste de vice-président de Limoges Métropole et de président du bailleur social Limoges Habitat.