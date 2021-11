Un homme a été condamné, jeudi, à deux ans de prison, dont six mois ferme, par le tribunal de Mende (Lozère), pour avoir provoqué une trentaine d'incendies dans les Cévennes, qu’il voulait « nettoyer par le feu ». La justice a assorti la peine d’une mesure de cinq ans de suivi sociojudiciaire avec obligation de soins.

Entre 2018 et 2020, le prévenu, âgé d’une vingtaine d’années, a mis le feu à des zones boisées, à des containers à déchets et à un véhicule. Le préjudice matériel est estimé à 66.000 euros, et les frais d’interventions des pompiers à 27.900 euros.

L’homme dit avoir « cédé à des pulsions irrépressibles »

Le procureur, Vincent Blériot, a par ailleurs souligné les lourdes conséquences écologiques, pointant notamment la destruction en février 2020 de 50 hectares d’une forêt méditerranéenne de troisième génération, « un vrai petit trésor écologique ».

L’homme a expliqué avoir « cédé à des pulsions irrépressibles », évoquant une « incapacité à se maîtriser en voyant de la végétation ». Il a aussi fait allusion à la sévérité d’un grand-père qui l’obligeait sans cesse à nettoyer, ce qui l’aurait poussé à un besoin « de nettoyer » par le feu. Selon l’expert psychiatre qui l’a examiné, il s’agit d’un « trouble psychique ou neurologique ayant altéré son discernement ». Le procureur, tout en reconnaissant cette altération du discernement, a souligné que cela ne l’avait pas empêché de préparer ses actes en emportant allumettes et bidons d’essence.