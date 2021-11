Wojciech Janowski s’est défendu jeudi d’être le commanditaire de l’assassinat de sa belle-mère, la milliardaire Hélène Pastor, tuée le 6 mai 2014 à Nice avec son majordome. « Je ne suis pas coupable, je n’ai rien fait et il n’y a pas de témoin », a-t-il dit devant la cour d'appel à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Confronté à la diffusion de ses aveux lors de sa garde à vue, il les a justifiés par son souci de mettre un terme à celle de son ex-compagne Sylvia Ratkowski, la fille de la femme d’affaires.

Sur les écrans, l’homme aux cheveux bruns, en chemise bleu ciel et blazer n’a plus rien à voir avec l’accusé, en survêtement gris et dont la chevelure a totalement blanchi. Dans l’enregistrement daté de juin 2014, on entend une policière questionner : « Avez-vous commandité cet assassinat oui ou non ? ». Une longue minute de silence s’écoule. Wojciech Janowski s’éponge le front et déclare : « C’est oui Madame ».

Devant la cour d’appel, l’ancien consul de Monaco condamné à la perpétuité en premier instance ne parle donc désormais plus d’aveux arrachés comme il l’avait fait au début de l’affaire. « Sylvia était prise en otage. Elle était malade et on me disait qu’elle ne sortirait pas tant que je ne changerais pas de version. J’ai commis un suicide, je me suis tué pour sauver ma femme », a-t-il lâché, après le visionnage des extraits de son interrogatoire.

Selon Sylvia Ratkowski, Wojciech Janowski « ment »

Le président Patrick Ramaël le pousse dans ses retranchements : « Mais lorsque vous rencontrez un juge d’instruction, accompagné du bâtonnier de Marseille, vous ne lui dites pas que c’est un scandale, un chantage à la garde à vue ? ».

Sylvia Ratkowski, visiblement ébranlée par un débat tendu, avait été autorisée à rencontrer son compagnon en garde à vue alors qu’elle-même avait été remise en liberté la veille. « M. Janowski m’a dit en pleurant qu’il avait tué ma mère pour me sauver », avait-elle rapporté. Durant l’instruction, elle affirmait : mon compagnon « ment en disant qu’il a avoué pour que je sorte de garde à vue car j’étais déjà sortie et il le savait très bien ».

L’ancien consul de Monaco accuse le fils d’Hélène Pastor

Wojciech Janowski accuse Pascal Dauriac, son coach sportif, d’avoir organisé le double assassinat. En garde à vue, il déclarait : « J’ai demandé à Dauriac de résoudre mon problème, et mon problème c’était ma belle-mère ».

Nouvelle déclaration à l’audience : « le commanditaire c’est Gildo Pallanca [Pastor] et la personne qui a exécuté la commande c’est Pascal Dauriac ». Colère sur le banc des parties civiles : « Vous n’êtes pas honteux de dire qu'[il] pourrait être le commanditaire du meurtre de sa mère ? Vous êtes méprisable », gronde Me Gérard Baudoux.

Interrogé plus tôt sur son rôle d’organisateur du double assassinat, Pascal Dauriac a confirmé que Wojceich Janowski lui avait confié une enveloppe de 140.000 euros pour « liquider sa belle-mère ». « J’ai adhéré au projet criminel, à ce truc irrationnel, poursuit-il. Depuis, je décortique chaque instant de ma vie pour comprendre. »