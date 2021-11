Une institutrice d’une cinquantaine d’années de l’école privée Saint-Joseph à Jurançon, près de Pau (Pyrénées-Atlantiques), a été mise en examen pour viols et agressions sexuelles sur des enfants de 2 et 4 ans, révèle ce jeudi France Bleu Béarn Bigorre. Cette enseignante avait exercé dans l’établissement en tant que directrice de la maternelle et de l’école primaire, entre le 1er septembre 2020 et avril 2021, date depuis laquelle elle n’est plus en poste.

Une enquête avait été ouverte après plusieurs plaintes de parents d’élèves, suite à des témoignages d’enfants évoquant des actes d’attouchement voire de pénétration, alors qu’ils étaient aux toilettes, rapporte encore France Bleu.

« Fragilité du dossier »

La procureure de la République de Pau Cécile Gensac confirme ce jeudi dans un communiqué avoir ouvert « une information judiciaire le 22 avril des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans. » L’objectif de l’instruction « est d’objectiver les dénonciations faites par de très jeunes enfants tandis que la chronologie des faits n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les préconisations du protocole d’auditions à questions ouvertes, et que d’importantes incohérences subsistent. »

Le magistrat instructeur avait, dans un premier temps, placé la mise en cause sous le statut de témoin assisté, statut qui permet l’accès au dossier sans permettre de mesure de restriction de liberté.

« La fragilité du dossier impose de rappeler que la mise en examen bénéficie de la présomption d’innocence »

« Récemment, un juge d’instruction nouvellement affecté procédait à une nouvelle audition et décidait du changement de statut de la mise en cause qui était alors mise en examen, précise la procureure de la République. Pour autant, aucune mesure restrictive de liberté n’était ordonnée par ce magistrat, et notamment aucune interdiction d’exercice de la profession. »

L’enseignante nie les faits qui lui sont reprochés, et se trouve en arrêt maladie depuis sa première audition en avril dernier. Les investigations se poursuivent sur commission rogatoire. « La fragilité du dossier, attestée par le défaut de mesures coercitives, impose de rappeler que la mise en examen bénéficie de la présomption d’innocence », indique encore la procureure de la République.