L’Ordre des avocats n’a finalement pas obtenu gain de cause dans l’affaire dite des « fadettes ». Il avait assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et demandé 50.000 € en réparation d’un dysfonctionnement du service public de la Justice. Dans une décision rendue mercredi, le tribunal a estimé que l’Etat n’avait pas commis de « faute lourde ».

Entre 2014 et 2019, le parquet national financier (PNF) avait épluché des factures détaillées («fadettes ») de ténors du barreau – dont Eric Dupond-Moretti – pour identifier qui aurait pu informer l’ancien président Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu’ils étaient sur écoute dans le cadre d’une affaire de corruption. Cette enquête pour violation du secret professionnel a été classée sans suite en décembre 2019. Mais dans ses conclusions rendues en septembre 2020, l’inspection générale de la justice (IGJ) a souligné un certain nombre d’irrégularités dans cette procédure. C’est dans ce contexte que l’Ordre avait décidé de saisir la justice en décembre 2020.

Pas d'« illégalité manifeste »

Le tribunal a estimé que l’ingérence dans la vie privée des avocats concernés et de leurs interlocuteurs n’était pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il souligne notamment que les investigations téléphoniques n’ont porté que sur une « très courte période » ; qu’elles étaient en conformité avec le droit européen de l’époque quant à l’utilisation de « fadettes » ; que les enquêteurs n’ont pas mis sur écoute les avocats.

« Il n’y avait aucune illégalité manifeste et donc aucune faute lourde » du ministère public, a réagi l’avocat de l’Etat, Me Bernard Grelon, saluant un jugement qui donne « entièrement satisfaction ».

Eric Dupond-Moretti avait déposé plainte

Lors de l’audience le 6 octobre, Me Frédérique Baulieu avait fait valoir, au nom de l’Ordre des avocats, qu’il y a eu « une atteinte grave causée au secret professionnel des avocats, à leur réputation et leur image ». « Il y a eu des dysfonctionnements graves du service public de la justice », avait-elle plaidé.

Le ténor du barreau Eric Dupond-Moretti, qui fait partie des avocats concernés, avait annoncé déposer plainte pour atteinte à la vie privée. Il la retira au soir de sa nomination comme ministre de la Justice, le 6 juillet 2020.