La décision de convoquer Nicolas Sarkozy mardi était-elle « anticonstitutionnelle », comme l'a affirmé l’ancien président de la République ? Les juges du tribunal correctionnel de Paris avaient demandé à entendre l’ancien locataire de l’Elysée comme témoin dans l'affaire dite « des sondages de l'Elysée », pour laquelle sont jugés cinq anciens conseillers et collaborateurs.

Refusant de répondre aux juges, Nicolas Sarkozy a argué de la « séparation des pouvoirs » et expliqué qu’il ne pouvait pas répondre aux questions posées, « n’en ayant pas le droit », en citant la Constitution. « L’article 67-1 de la Constitution prévoit l’irresponsabilité pour les seuls actes liés à l’exercice de la fonction de président de la République. Cette irresponsabilité, qu’on pourrait nommer immunité, ne s’arrête pas avec la fin de l’exercice du mandat : elle est définitive », a-t-il avancé, souhaitant ainsi régler la question de savoir s’il pouvait être entendu comme témoin.

Que dit exactement la Constitution à ce sujet ? 20 Minutes s’est penché sur la question, et a demandé à deux spécialistes du droit constitutionnel si le fait d’entendre l’ex-président comme témoin dans le cadre de ce procès respecte, ou non, ce texte fondateur de la Ve République.

Que dit l’article 67-1 ?

Il y est écrit que « le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » sauf s’il est destitué ou amener à comparaître devant la Cour pénale internationale.

Cela signifie qu’un ancien président ne peut être poursuivi pour des faits qui se sont déroulés pendant son mandat. En revanche, il peut être poursuivi pour des faits qui ont eu lieu avant ou après son quinquennat. C’est pour cela, par exemple, que Nicolas Sarkozy a été jugé pour l’affaire dite des écoutes.

Si un ancien président de la République « n’est pas responsable » selon la Constitution, cela signifie-t-il qu’il ne peut pas être entendu comme témoin ?

C’est là que la question se corse. Toute la délicatesse repose dans l’interprétation du sens de cette responsabilité. Selon Pierre Esplugas-Labatut, professeur à l’université de Toulouse 1 Capitole, cet article 67 et son alinéa 1 « posent clairement le principe d’une inviolabilité de la personne du président de la République, c’est-à-dire que le président bénéficie d’une immunité de procédure ». Cette immunité vaut lorsqu’un ancien président est amené à témoigner sur des faits qui se sont déroulés au moment de l’exercice de ses fonctions, estime ce spécialiste du droit public, ce qui était le cas mardi.

Toutefois, il peut résider une ambiguïté dans l’interprétation de cette responsabilité, note Julien Padovani, maître de conférences en droit public à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne : « Si vous avez une interprétation stricto sensu, vous estimez que la responsabilité consiste à être mis en cause en justice. Et donc, ce faisant, un ancien président de la République peut tout à fait être convoqué en tant que simple témoin. »

En revanche, « si vous avez une interprétation lato sensu [au sens large] de la responsabilité, dans son sens étymologique, qui signifie " rendre compte ", alors il est possible de considérer qu’en l’espèce, en le convoquant en tant que témoin, on lui demande nécessairement de rendre compte, que ce soit directement ou indirectement. »

Au-delà de la théorie, remarque le spécialiste, cette convocation est « différente d’un simple témoignage ». L’ancien président était appelé à témoigner dans le cadre d’une affaire où sont jugés des anciens collaborateurs de l’Elysée. « Si l’on prend un peu de recul et que l’on sort de l’analyse des textes, il est difficile de ne pas voir dans cette convocation, sous contrainte, une forme de responsabilisation, quelle que soit l’intention du juge », note Julien Padovani. Or, « cette dose de responsabilité, politique notamment, est contraire à l’alinéa 1er et à la séparation des pouvoirs en général ».

Si ce fameux alinéa sur la responsabilité des anciens présidents de la République ne comporte qu’une phrase, il reste donc ouvert à interprétation.

Nicolas Sarkozy avait-il le droit de garder le silence devant les juges ?

Oui, avance Julien Padovani, en raison du secret professionnel, si l’on considère que les secrets de l’Elysée font partie du secret professionnel.