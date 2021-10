Il avait la confiance de tous et se faisait appeler « Monsieur CE ». Jeudi à Laval (Mayenne), un délégué syndical, qui fut également trésorier d'un comité d'entreprise, a été condamné à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour abus de confiance et blanchiment, rapporte le journal Ouest-France. Pendant cinq ans, cet homme de 53 ans a réussi à détourner plus de 400.000 euros. Il s’était finalement dénoncé, en 2020.

Au départ, le salarié avait agi pour tenter de se sortir d’une situation de surendettement avant que cela ne devienne « maladif », selon ses termes. Le prévenu avait trouvé une technique discrète : il laissait croire que « la dotation annuelle allouée au CE par la maison mère était de 130.000 euros, alors qu’en réalité elle était de 190.000 euros », précise Ouest-France.

Jugée pour complicité, sa femme a été condamnée par le tribunal à six mois de prison avec sursis. Le couple devra rembourser le solde des fonds détournés.