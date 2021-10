La scène s’était déroulée le 7 septembre dernier, rue des Petites Maries, dans le 1er arrondissement de Marseille, non loin de la gare Saint-Charles. Un homme de 24 ans était abattu par arme à feu et un second blessé.

« L’enquête menée par Brigade criminelle de la DTPJ révélait que les faits étaient liés au contrôle d’un point de vente de stupéfiants et permettait, notamment sur la base d’un important travail de téléphonie et de surveillance, d’interpeller le 14 octobre 2021 trois hommes âgés de 24, 27 et 28 ans », a annoncé ce lundi soir Dominique Laurens, la procureure de la République de Marseille.

Deux armes longues automatiques ont été saisies au domicile de l’un des mis en cause. Au terme de quatre jours de garde à vue, ils ont été mis en examen notamment pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée.