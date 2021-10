« Les Anglais n’ont pas tout dit ». Cette petite phrase lâchée en 2013 par Jean-Yves Le Drian ne cesse de hanter les familles des victimes du Bugaled Breizh. Alors que la Haute Cour des Londres se penche pendant trois semaines sur le naufrage du chalutier breton le 15 janvier 2004 au large des côtes anglaises, leurs avocats ont appelé le chef de la diplomatie française à dire ce qu’il « sait », soulignant que l’enquête judiciaire menée actuellement à Londres est « peut-être la dernière chance d’accéder à la vérité ». « Je vous ai déjà interrogé en son temps sur cette phrase et vous n’avez pas jugé utile de me répondre, est-il écrit dans la lettre adressée vendredi par Dominique Tricaud et Anis Harabi à Jean-Yves Le Drian. Peut-être que des considérations diplomatiques expliquant ce silence ne sont plus de mise aujourd’hui ».

Les proches des victimes pensent que le chalutier a été envoyé par le fond par un sous-marin qui se serait pris dans ses filets. Le lendemain du drame, un exercice de l’OTAN, impliquant les marines de plusieurs pays, devait se tenir non loin de la zone du naufrage. « Le procès qui se tient à Londres est peut-être la dernière chance pour les victimes d’accéder à la vérité », écrivent les avocats, ajoutant : « Elles ne comprendraient pas que vous continuiez à dissimuler ce que vous avez déclaré savoir de cette affaire. »

Des secouristes évoquent la présence d’un sous-marin en surface

Vendredi, des secouristes intervenus sur les lieux du drame ont témoigné à l’audience de la présence d'un sous-marin en surface. « Nous avons vu un sous-marin » sur la zone du drame, a déclaré Martin Brooman, un ancien lieutenant. Avec l’équipe de l’hélicoptère de sauvetage dans lequel il se trouvait, « on a discuté du fait que ce n’était pas bon de voir un sous-marin à proximité d’un bateau de pêche ».

Invité à développer sa pensée, Martin Brooman, qui a expliqué avoir travaillé dans un sous-marin, a déclaré : « Je ne peux pas spéculer sur ce qui s’est passé ce jour-là mais les sous-marins représentent une menace pour les chalutiers ».