Neuf personnes, dont quatre ont été placées en détention provisoire, sont poursuivies pour trafic d’héroïne en Ille-et-Vilaine et dans d’autres départements de l’Ouest, a annoncé ce samedi le procureur de la République de Rennes. Les mis en cause ont été interpellés le 5 octobre lors d’une importante opération mobilisant quelque 150 gendarmes d’Ille-et-Vilaine, de la Manche, d’Indre-et-Loire, de Mayenne, de la Vienne, ainsi que de l’antenne du GIGN de Caen.

Ils sont poursuivis pour trafic de stupéfiants et complicité de trafic de stupéfiants, ainsi que, pour l’un d’entre eux, détention d’armes de catégorie C, a indiqué le procureur de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué. Lors des perquisitions, près de 8 kg d’héroïne, 100 g de cannabis, des armes et 38.000 euros en espèces ont été retrouvés, précise le procureur. Six véhicules ont également été saisis ainsi que la somme de 51.000 euros sur un compte bancaire.

En enquête préliminaire ouverte dès 2019

Les suspects sont huit hommes et une femme âgés de 21 à 56 ans qui ont tous des antécédents judiciaires, à l’exception d’une personne. Ils présentent des situations professionnelles « pour la plupart fragiles » sauf un qui dirige une entreprise de transport. Trois sont convoqués dans le cadre d’une CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) pour trafic de stupéfiants et usage d’héroïne. Ils ont été laissés libres à l’issue de leur garde à vue.

Les six autres ont été déférés vendredi au parquet de Rennes dans le cadre d’une comparution différée prévue les 6 et 7 décembre. Parmi ces six personnes, quatre ont été placées en détention provisoire et deux sont sous contrôle judiciaire. Une quinzaine de clients ont par ailleurs été entendus. Une enquête préliminaire avait été ouverte en juin 2019 pour trafic de stupéfiants par la brigade de recherches de Vitré après la découverte d’une somme de 5.000 euros à Retiers (Ille-et-Vilaine) « paraissant en lien avec ce type d’activité », précise le communiqué.

Le groupement stupéfiants départemental de la compagnie de gendarmerie de Rennes a été cosaisi de l’affaire en juin 2021. « A la suite d’investigations, tant physiques que techniques, plusieurs trajets d’approvisionnement auprès de clients, eux-mêmes revendeurs de ce produit, ont été détectés », indique le procureur.