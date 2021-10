La bataille avait eu lieu en mer au printemps au moment où les travaux du parc éolien démarraient en baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Le combat des pêcheurs, fermement opposés au projet, se poursuit désormais sur le terrain judiciaire. Fin août, ils avaient ainsi déposé une plainte au parquet de Brest contre l’intégralité du projet, reprochant notamment au constructeur Ailes Marines de « détruire, altérer et dégrader la biodiversité ».

Ce jeudi, ils attaquaient devant le tribunal administratif de Rennes un arrêté du 1er septembre du préfet maritime de l’Atlantique réglementant temporairement les activités maritimes dans la baie de Saint-Brieuc pendant les travaux. Par ce référé-suspension, ils espèrent l’arrêt pur et simple du chantier. « Les pêcheurs ne sont pas opposés aux énergies renouvelables mais pas à n’importe quel prix », a souligné Me Vincent Brenghart, avocat du comité des pêches des Côtes-d’Armor.

La saison de la pêche à la coquille vient de reprendre

Déplorant « l’absence de dialogue et de concertation » des pouvoirs publics dans ce dossier, l’avocat a surtout mis en avant les risques que fait peser le chantier sur l’environnement marin et sur l’activité des pêcheurs. Il en veut pour preuve les deux fuites d’huile signalées en juin et juillet à bord de l’Aeolus, le navire chargé des forages. « On ne connaît toujours pas la nature du produit qui s’est déversé en mer et on ne peut donc pas savoir s’il y a eu ou non pollution, a-t-il indiqué. Mais le risque existe et le principe de précaution doit donc s’appliquer. Car les considérations économiques ne doivent pas l’emporter sur les considérations écologiques. »

Il y a donc urgence selon lui à stopper le chantier, d’autant plus que la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques a démarré lundi dans la baie de Saint-Brieuc. « Imaginez un peu la catastrophe que ce serait pour les pêcheurs en cas de pollution », insiste Alain Coudray, président du comité départemental des pêches.

Les travaux vont cesser pendant la période hivernale

Attaquée pour son arrêté, la préfecture maritime de l’Atlantique s’est défendue lors de l’audience en estimant que le document « ne constituait en rien une autorisation de travaux ». « Il réglemente juste la navigation dans le secteur des travaux afin d’éviter tout risque d’accident et pour permettre au concessionnaire de travailler en toute sécurité, » a souligné leur représentant.

Défendu par Me Yaël Cambus, le constructeur Ailes Marines a quant à lui assuré que des mesures avaient été prises pour éviter toute nouvelle fuite sur le chantier. Son avocate a aussi invoqué le coût que représenterait l’interruption du chantier, « de l’ordre de 700.000 à 800.000 euros par jour », précisant par ailleurs que les travaux allaient cesser fin octobre ou début novembre pour toute la période hivernale. Après l’examen du dossier, la juge des référés devrait rendre sa décision dans le courant de la semaine prochaine.