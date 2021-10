« Ce que je viens de vous raconter, ces six années, ce n’est pas moi. Je ne me reconnais pas ». Des larmes dans la voix et le regard embué, Vincent vient tout juste de terminer son récit devant la cour d’assises spécialement composée. Auditionné le 5 octobre, ce rescapé du comptoir Voltaire qui a vécu, le soir du 13 novembre 2015, l’attentat à la bombe perpétré par Brahim Abdeslam, a tenté d’expliquer, avec des mots scrupuleusement choisis, sa difficile reconstruction. Et cette colère qui ne le quitte plus depuis six ans.

« J’avais bien travaillé avant » explique-t-il à 20 Minutes au sortir de son audition. Plusieurs feuilles sur lesquelles quelques notes et des phrases entières ont été apposées, témoignent de cette envie de bien faire. Mais surtout de bien dire. « J’avais quand même pas mal répété alors que je voulais faire un truc plutôt spontané. Mais là, à l’instant T, je suis très content de mon témoignage ».

« Je ne suis plus tout seul »

Cette trentaine de minutes à la barre aura enfin pu libérer, en partie, Vincent de ce fardeau qu’il portait depuis ce soir du 13 novembre 2015. Au point de remercier le président de la Cour pour « ce regard et cette oreille attentive » qui, dit-il, lui ont conféré ce soulagement qu’il espérait tant. « Là, je me sens libre. Je ne suis plus tout seul », souffle-t-il.