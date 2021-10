Le nouveau verdict est tombé. Moins d’un an après leur premier procès d'assises, la mère et le beau-père du petit David, 8 ans, ont été rejugés coupables du meurtre de cet enfant retrouvé sans vie dans sa baignoire le 11 janvier 2017 à Saint-Herblain, en banlieue nantaise. Tous deux ont été condamnés ce vendredi après-midi à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises d’appel du Morbihan.

Une peine en deçà des 28 ans de prison prononcés par la cour d’assises de Loire-Atlantique le 20 novembre 2020. Le retrait d’autorité parentale sur leurs deux et cinq enfants respectifs a également été décidé.

Pieds et mains attachés dans l’eau

Accusés d’actes de torture et de barbarie ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, Eunice K., 30 ans et de Guy-Roland D., 36 ans, avaient reconnu des violences régulières sur David depuis qu’ils l’avaient ramené de Côte-d’Ivoire où il avait grandi auprès de sa grand-mère. Puni le jour de son décès, l’enfant avait été plongé pieds et mains attachés dans la baignoire avant de trouver la mort.

L’affaire avait suscité une émotion immense dans l’agglomération nantaise.