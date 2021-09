Nicolas Sarkozy est enfin fixé sur son sort. Le tribunal correctionnel de Paris l’a déclaré coupable de financement illégal de sa campagne de 2012 dans le cadre de l'affaire Bygmalion et l’a condamné à un an de prison ferme. Une peine plus lourde que les réquisitions formulées par le parquet après cinq semaines d’audience en mai et juin : un an de prison, dont six mois avec sursis. Ce dernier n’était pas présent au tribunal pour entendre le jugement, mais son avocat Thierry Herzog a annoncé qu’il allait faire appel de cette décision.

Cette peine pourra être aménagée à domicile sous bracelet électronique. Elle vient s’ajouter à une précédente condamnation, prononcée en mars dernier : trois ans de prison dont un ferme, pour corruption et trafic d’influence, dans l’affaire dite « des écoutes ». Il était ainsi devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme. Dans ce dossier, l’ancien locataire de l’Elysée a fait appel.

L’ancien chef de l’Etat, absent de l’audience, « a poursuivi l’organisation de meetings », a souligné Caroline Viguier la présidente du tribunal. « Il avait été averti par écrit du risque de dépassement » du plafond légal, a-t-elle encore souligné lors de la lecture du jugement. « Ce n’était pas sa première campagne, il avait une expérience de candidat », a poursuivi la magistrate. Nicolas Sarkozy « a volontairement omis d’exercer un contrôle sur les dépenses engagées ».

13 coprévenus

Aux côtés de Nicolas Sarkozy, treize personnes (anciens cadres de la campagne et de l’UMP – devenue LR – ainsi que de la société Bygmalion, qui a organisé les meetings) étaient poursuivies pour escroquerie ou complicité, et complicité de financement illégal de la campagne présidentielle de l’ex-chef de l’Etat. Contrairement à eux, Nicolas Sarkozy n’était pas mis en cause pour le système de double facturation imaginé pour masquer l’explosion des dépenses de campagne autorisées.

Tous reconnus coupables de complicité, ils ont été condamnés à des peines de prison allant de deux à trois ans et demi, une partie avec du sursis. Toutes les peines ferme seront aménagées. Jérôme Lavrilleux, à l’époque directeur-adjoint de la campagne et seul à l’UMP à avoir reconnu la fraude mise en place pour masquer les dépenses excessives, a été condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis.