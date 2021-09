A la cour d’assises spécialement composée, à Paris,

Alice est la première, ce jeudi, à s’avancer à la barre de la cour d’assises spécialement composée. De longs cheveux bruns encadrent son visage aux traits fins et font ressortir des yeux verts immenses. Elle avait 23 ans le 13 novembre 2015 et ce soir-là, « il faisait bon, c’était la joie ». Elle venait de retrouver son frère, Aristide, joueur de rugby professionnel en Italie et avec trois amis, ils s’apprêtaient à aller manger au Petit Cambodge, l’une des terrasses visées par les terroristes. Lui, témoignera quelques minutes plus tard. Il lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Mêmes traits, mêmes yeux. Même discours aussi, empreint d’humanité. L’un après l’autre ont raconté leur combat « pour garder de l’amour et de la joie », rester positif « sans tomber dans la colère et la haine ».

« On se bat à chaque instant pour que cet épisode ne grignote pas toute notre vie, insiste la jeune femme d’une voie douce. Évidemment, on n’est plus pareil. Evidemment on a des cicatrices mais on sait qu’on a de la chance de vivre. » Ce soir-là, Aristide, en apercevant un homme armé sortir d’une voiture a retrouvé ses réflexes de rugbyman: il s’est jeté sur sa sœur, la plaquant au sol et la protégeant de son corps. Il prendra une balle dans le dos, une dans la jambe et une troisième dans la cheville. Alice, elle, a été grièvement blessée au bras. « Mon frère Aristide a mis son corps pour me protéger», insiste la jeune femme. Lui, rappelle à la barre que si elle ne s’était pas démenée pour le tenir éveiller, il ne serait sûrement pas là pour témoigner.

« Ma vie était devenue une montagne de douleur »

A la cour, ni l’un ni l’autre ne cache les difficultés de leur reconstruction. Elle, l’artiste de cirque professionnelle, voltigeuse, n’a jamais pu retrouver l’usage de sa main malgré deux ans de rééducation. Pour poursuivre sa carrière, elle a dû modifier sa technique. Son frère, demi d’ouverture promis à un destin international, s’est accroché pendant un an et demi à son rêve. Malgré cinq côtes « explosées », des blessures au cœur, aux poumons, plusieurs centaines d’éclats de balles dans la jambe gauche. « Je ne voulais pas accepter ce qu’il se passait. » Mais la rééducation puis les entraînements l’épuisent. « Ma vie était devenue une montagne de douleur psychique et physique », confie pudiquement le jeune homme, racontant avoir parfois perdu pied au point de se rendre aux urgences de l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne. En mars 2017, il abandonne finalement sa carrière pour devenir vidéaste.

S’il attend « énormément » de ce procès, il affirme ne ressentir aucun besoin de « justice individuelle ». Et de préciser : « J’ai pris cet événement comme une étape à franchir, une marche à passer. » Tous les récits sont singuliers, intimes mais ce jeudi à la barre de nombreux rescapés des terrasses racontent avec des mots pudiques ce même combat pour rester du côté de la lumière, cette lutte acharnée mais menée sans haine pour la vie. Il y a, par exemple, Aminata. Des larmes roulent sur ses joues lorsqu’elle se remémore comment, ce soir du 13 novembre, sa sœur aînée a été assassinée sous ses yeux et ceux de son fils. Pourtant derrière son masque, on devine un sourire lorsqu’elle évoque la solidarité familiale, ce clan qui l’a entouré dès les premières minutes. « C’est difficile pour tout le monde mais on essaye d’avancer, de rester forte. La vie continue », résume la jeune mère de famille.

« On n’est pas des numéros, vous n’êtes pas des robots »

Voilà déjà près d’une demi-heure que Claude, 57 ans, est à la barre, qu’il raconte comment il s’est « cramponné à la vie » après avoir été grièvement blessé à la jambe et au bras à la Bonne Bière. Avant d'aller se rasseoir, l’homme aux cheveux grisonnants se tourne vers le box des accusés. Il veut leur adresser un message. « Sans haine ». « Malgré tout ce que j’ai pu endurer, je vous considère d’abord comme des êtres humains », entame-t-il. Il souhaite répondre à Salah Abdeslam qui, quelques minutes, auparavant à une nouvelle fois « justifié » ses actes par les tirs de la coalition en Syrie et en Irak. Il y a dix jours, déjà, Salah Abdeslam avait affirmé n’avoir « rien personnel » contre les victimes. Des explications inaudibles pour cet ancien inspecteur du travail. « Vous dites que vous vous vengez de ce qui s’est passé en Syrie, comment vous avez pu penser que la mort de centaines de personnes ici pouvait compenser la mort de centaines de personnes là-bas? »

Devant une salle saisie par ce moment d’humanité, Claude poursuit. « Si vous êtes prêts à dialoguer et à regretter, moi je suis prêt à pardonner. Mais un pardon il faut le demander. C’est une démarche assez exigeante, qui demande à vous et à moi, un sacré bout de chemin », insiste le quinquagénaire, affirmant même être prêt à se rendre en prison pour échanger avec les accusés. Peut-être Yassine Atar saisira-t-il cette main tendue. Peu après Salah Abdeslam, lui aussi a tenu à prendre la parole mais pour faire part, cette fois, de sa « plus grande compassion ». « Il y a des gens dans ce box peinés et touchés par ce qu’ils ont entendu », insiste l’accusé.