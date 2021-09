Au tribunal judiciaire de Paris,

Panique à la Préfecture de police. Ce 19 juillet 2018, au petit matin, Laurent Simonin tente à plusieurs reprises de joindre Alexandre Benalla sur son portable. Le policier a compris trop tard qu’il avait fait une « énorme bêtise » en faisant remettre, la veille, à l’ex-chargé de mission de l’Elysée, un CD contenant des images captées par les caméras de surveillance de la ville de Paris. Ce qui est illégal. « On essaie alors de la réparer », explique ce lundi le contrôleur général qui, à l’époque, était membre de l’état-major de la DOPC [direction de l’ordre public et de la circulation]. Mais sur le moment, Alexandre Benalla ne semble pas décidé à lui restituer les vidéos censées légitimer son intervention et celle de Vincent Crase, le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe. Elles seront d’ailleurs diffusées plus tard par un salarié de LREM qui anime le compte Twitter@FrenchPolitic.

Ces images ont été récupérées dès le 2 mai 2018 par le commissaire Maxence Creusat. La veille, il commandait une unité de CRS mobilisés à l’occasion de la manifestation du 1er mai. Mais la vidéo d’une interpellation musclée, pour ne pas dire brutale, tourne depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Le DOPC, Alain Gibelin, est furieux et organise une réunion en urgence. Laurent Simonin ne l’avait pas prévenu de la présence ce jour-là d’Alexandre Benalla aux côtés des CRS. Le commissaire Creusat demande alors à la cellule Synapse d’extraire des caméras de surveillance les images montrant l’homme interpellé par Benalla et Crase jeter quelque chose sur les forces de l’ordre. Pour quelle raison ? « Sur une manifestation comme ça, on a derrière des dizaines et des dizaines de demandes », de l’IGPN ou du défenseur des droits, affirme Maxence Creusat.

« C’est une faute »

On lui remet deux CD, qu’il garde précieusement dans son bureau. Mais passé la colère du DOCP, les choses semblent se calmer sur l’île de la Cité. Jusqu’au 18 juillet 2018 et la publication d’un article du Monde signé Ariane Chemin. Le quotidien du soir annonce avoir identifié « sur une vidéo, un collaborateur de Macron frappant un manifestant, le 1er mai, à Paris ». Maxence Creusat se souvient de l’existence de ce CD et appelle son supérieur hiérarchique pour lui suggérer de le remettre à l’Elysée. Ces images, pense-t-il, permettent « d’objectiver » ce qui « s’est vraiment passé » place de la Contrescarpe. Ce n’est pas Benalla « l’homme » qu’il veut protéger, mais l'« institution » qu’il représente, « le cabinet de l’Élysée ».

Laurent Simonin « valide cette idée ». « C’est une faute », admet aujourd’hui le policier. Mais il se sentait « responsable » de la situation dans laquelle se retrouvait Alexandre Benalla. « C’est moi qui ai eu l’idée de faire venir Benalla à la manifestation donc je me sens redevable. » Il l’appelle et lui propose de lui confier ces images dont, jure-t-il, il ne ignorait l’origine. Cela tombe bien. Depuis quelques heures, un « tsunami » médiatique déferle sur Benalla. Et il redoute que la vague atteigne aussi Emmanuel Macron. Ces images, se dit-il, lui permettraient d’expliquer « le contexte dans lequel se déroule la vidéo », raconte-t-il à la barre. Il passe la soirée avec Vincent Crase au Damas café, un bar à chicha situé rue du Colisée, à deux pas du Château.

« Ce sera utile pour ta défense »

Pendant ce temps, Laurent Simonin, qui est sur la route des vacances, met en lien Maxence Creusat avec Jean-Yves Hunault, l’officier de liaison entre la préfecture de police et l’Élysée. Les deux hommes se rendent dans les locaux de la DOPC pour faire une copie du CD. Mais n’y parvenant pas, ils foncent rue de l’Université, au domicile du commissaire, pour le faire avec son ordinateur personnel. Alexandre Benalla, lui, les attend toujours au Damas café où il reçoit de nombreux coups de fil de soutien, dont celui de Sibeth Ndiyae ou du général Eric Bio Farina, le commandant militaire de l’Elysée. Lorsque les deux hommes arrivent, Vincent Crase voit bien que Hunault remet quelque chose à Benalla. « Après qu’est-ce qu’il lui a donné ? D’où ça provenait ? », L’ancien employé de LREM affirme l’ignorer, ajoutant qu’il n’était pas dans son « état normal à ce moment-là ». « On se voyait sur les écrans, ils ne parlaient que de ça. »

Benalla a pour idée de confier le CD à Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, chargé notamment de la communication. Mais au petit matin, les policiers se rendent compte qu’ils n’auraient jamais dû lui remettre ces images, alors que le parquet de Paris s’apprête à ouvrir une enquête. « Ce sera utile pour ta défense, mais il faut que la préfecture de police le fournisse à la justice », explique Simonin à Benalla au téléphone. Pourtant, Benalla ne semble pas disposé à lui restituer le CD. « Il n’avait pas l’air très, très coopératif, le dialogue est un peu compliqué », se rappelle le policier. Le procès d’Alexandre Benalla doit durer jusqu’au 1er octobre. Il encourt jusqu’à sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.

