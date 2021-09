Lors de son procès, en juin 2015, Sylvain Jouanneau est resté mutique. Jugé pour avoir enlevé son fils Mathis, 8 ans, cet ancien maçon, aujourd’hui âgé de 47 ans, n’a jamais lâché ce qu’il avait fait de l’enfant. Tout juste a-t-il juré ne pas l’avoir « tué ». A l’en croire, Mathis « va bien ». Il aurait changé de nom et se serait converti à l’islam, comme il l’a fait en 2006. Malgré les demandes répétées des proches de l’enfant et des magistrats, il a toujours refusé de révéler où se trouvait Mathis. Dans ce volet de l’affaire, Sylvain Jouanneau a été condamné à vingt ans de prison. Mais une information judiciaire pour meurtre, ouverte contre X en avril 2013, est toujours en cours.

Car le mystère reste entier. Où est passé Mathis ? Est-il encore en vie ? Dix ans après sa disparition, M6 consacre mercredi soir une partie de son émission Appels à témoins à cette affaire hors norme. Un portrait vieilli de l’enfant qui aurait aujourd’hui 18 ans sera diffusé. « Le but, c’est de mobiliser les souvenirs, les mémoires, de personnes qui auraient pu croiser Sylvain Jouanneau, seul ou avec Mathis, les jours qui ont suivi la disparition de l’enfant », explique Me Aline Lebret, l’avocate de Nathalie Barré, la mère du jeune garçon. Le 4 septembre 2011, comme tous les vendredis, Sylvain Jouanneau, qui a la garde de son fils le week-end, va le chercher à la sortie de l’école. Mais l’homme, qui a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique par le passé, ne le ramène pas à sa mère comme prévu le dimanche soir.

« Il est dans le déni »

Son camping-car est retrouvé le mercredi suivant, à Villers-Bocage, à une trentaine de kilomètres de Caen. Le lendemain, c’est sa Peugeot 206 Break qui est découverte à 5 km de Bayonne. Dans la voiture, les enquêteurs trouvent des emballages de petits jeux de voyage, des tickets d’achats de jouets et de trois livres sur l’islam. Les experts, qui ont passé les véhicules au peigne fin, n’ont mis en évidence aucune trace de sang. Cet ancien cadre devenu maçon sera arrêté le 9 décembre 2011, près d’Avignon, après avoir été aperçu à six reprises par des témoins en France, toujours seul. Depuis, il répète avoir confié l’enfant à des tiers à l’étranger, et refuse d’en dire plus afin de les « protéger ».

Une version à laquelle n’ont jamais vraiment adhéré les enquêteurs de la PJ. « On espère que l’émission de M6 le fera réagir et qu’il avouera vraiment ce qu’il s’est passé, confie, pessimiste, l’un d’eux à 20 Minutes. C’est quand même le principal enjeu. Sauf qu’il est dans le déni, il est très particulier. »

La mère de Mathis, elle, garde l’espoir de retrouver son fils vivant. « Il n’y a pas de trace de vie de Mathis, mais il n’y a pas non plus de trace de décès, souligne Me Aline Lebret. Aucun élément qui va dans un sens ou dans un autre, à part le temps qui passe. Et ça, ce n’est pas suffisant pour clôturer un dossier et se dire qu’il n’y a plus rien à espérer. »