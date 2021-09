Au tribunal judiciaire de Paris,

Quelques minutes après avoir interpellé Khélifa M., Alexandre Benalla et Vincent Crase ont croisé la route de Simon D. et de Mélisande C., l’une de ses amies. Ce 1er mai 2018, les deux jeunes étaient allés manifester lorsqu’il y a eu un mouvement de foule. Ils se sont réfugiés dans le Jardin des plantes et cherchaient une sortie lorsqu’ils sont tombés sur trois hommes. « J’étais persuadé qu’il s’agissait de policiers », explique Simon D. ce jeudi à la barre. L’un d’eux, Vincent Crase, qui porte un brassard orange, leur intime l’ordre de se diriger vers une sortie. Soudain, Mélisande, qui tient son téléphone en main, entend « elle filme ! » et se retrouve projetée contre un arbre.

Simon D., lui, se fait plaquer au sol par un homme qui arrive de derrière. « La scène se passe vraiment en deux secondes, poursuit-il. Je me retrouve sur le dos et quelqu’un arrive avec une matraque télescopique. » Il est aujourd’hui certain que deux des quatre prévenus jugés à Paris depuis plus d’une semaine sont impliqués, à savoir Vincent Crase et Alexandre Benalla. Crase affirme que le jeune homme se « trompe », que ce n’est pas lui qui a exhibé une matraque devant lui. « La mienne était rangée dans ma poche. »

« 007 »

Mais Simon D. est formel. Il a eu un « flash » en revoyant les vidéos de la scène relayées par la presse quelques semaines plus tard. Alors qu’il est allongé par terre, son amie est à quelques mètres de lui, « les mains en l’air contre l’arbre », raconte la jeune femme encore émue. Un homme prend son identité et se moque d’elle. « Quand j’ai dit qu’on n’avait visiblement plus le droit de manifester le 1er mai, il m’a dit que je n’avais qu’à aller au Venezuela ». Juste après, une personne qu’elle pense être Vincent Crase – elle ne le reconnaît pas formellement – lui demande son téléphone portable et efface la vidéo qu’elle a filmée un peu plus tôt. Elle lui demande son matricule. « Très fier de sa blague », il répond : « 007 ».

« Si quelqu’un ce jour-là n’avait pas intérêt à être filmé, ça aurait pu être vous ou Monsieur Benalla », souligne le juge Brunaud. Non, répond Crase. « A ce moment-là, je n’avais pas l’impression d’avoir fait quelque chose que je n’aurais pas dû faire, je lui ai juste indiqué son chemin. » Alexandre Benalla ne dit pas autre chose. « Personne ne me connaissait avant le 1er mai. Je ne suis pas un personnage public. A ce moment-là, je ne suis pas intervenu. » Pourtant, deux policiers ont affirmé durant l’enquête que c’était lui qui avait poussé Simon D. par terre. « Je n’étais pas à proximité et au contact » de Simon D. et Mélisande C., martèle Benalla.

Une garde à vue « éprouvante »

Choquée, Mélisande C. demande à ces personnes de lui montrer une carte de police. L’un des trois hommes, d’origine « méditerranéenne », sort une carte avec un drapeau tricolore qu’il range presque immédiatement dans sa poche. Même si ses souvenirs sont flous, elle est certaine d’une chose. « Je ne me souviens pas d’avoir vu écrit police dessus. » Simon D. et Mélisande C. sont placés en garde à vue avant d’être relâchés quelques heures plus tard. « Cette garde à vue a été très éprouvante », relate Simon D.. Le jeune homme n’a pas porté plainte tout de suite car il voulait « tourner la page » de cette affaire, et son avocate l’avait prévenu que cela serait très long.

Simon D. et Mélisande C. se sont décidés à le faire quand l’affaire a éclaté. Le jeune homme voulait « des explications », comprendre pourquoi il avait été privé de liberté par des gens « qui ne sont même pas policiers ». Le procès d’Alexandre Benalla doit durer jusqu’au 1er octobre. Il encourt jusqu’à sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.

