Au tribunal judiciaire de Paris,

Les trois hommes ne s’étaient pas revus depuis le 1er mai 2018. Ce jour-là, Alexandre Benalla et Vincent Crase suivaient les policiers parisiens qui étaient mobilisés en nombre pour prévenir les agissements des blacks blocs dont la présence avait été annoncée par les services de renseignement. Venus en tant qu’observateurs, les deux hommes se sont illustrés plus tard dans l’après-midi lorsqu’ils ont participé à l’interpellation de Khélifa M., un jeune homme soupçonné d’avoir lancé des pierres sur les forces de l’ordre. « Je ne regrette absolument pas ce que j’ai fait ce jour-là, pour moi c’est une fierté d’avoir contribué à l’arrestation d’un agresseur de policier », explique à la barre l'ex-chargé de mission de l'Elysée.

Pourtant, l’un des magistrats qui l’interroge ce mercredi, le juge Edmond Brunaud, se demande si le duo n’a pas effectué le travail de policiers en agissant ainsi. « Je n’ai procédé à aucun travail de police, je ne l’ai pas palpé, je n’ai pas pris son identité », insiste Benalla. Pourtant, plusieurs éléments du dossier laissent supposer le contraire. L’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron assure qu’il ne portait pas de brassard police au bras lorsqu’il est rentré dans le jardin des plantes. Il explique même avoir retiré son casque à la demande des policiers qui voulaient s’y rendre pour procéder à des interpellations de casseurs qui s’étaient réfugiés là-bas.

« Embarquez-le »

Pourtant, sur les vidéos filmées par des témoins et relayées plus tard dans la presse, on aperçoit bien une tache orange sur son bras. « Quand je rentre dans le jardin, face à la place Valhubert, il y a des CRS. Des gens leur lancent des projectiles. Dans mon souvenir, Khélifa M. met un coup de pied à un CRS qui tombe », raconte Benalla. « Personne ne s’est présenté comme victime », souligne pourtant l’avocate de Khélifa M.. Le jeune homme, dont les cheveux et la barbe ont poussé depuis les faits, a une toute autre version. Il affirme qu’il était rentré dans le jardin des plantes pour se mettre à l’abri, après un mouvement de foule. Deux hommes sont venus vers lui. L’un d’eux, qu’il assure être Vincent Crase, lui a alors mis un coup de matraque dans le tibia. Il s’enfuit dans un nuage de gaz lacrymogène.

Khélifa M. se retrouve allongé sur le sol, les yeux qui brûlent sous l’effet du gaz. Après avoir été relevé, un homme lui a tordu le bras droit tandis qu’un autre agrippait son bras gauche. Un policier est venu pour lui proposer de nettoyer ses yeux avec du sérum. Mais les deux hommes qui le tiennent refusent. L’un d’eux lance alors à un agent : « embarquez le. » Dans son esprit, il ne pouvait s’agir que de policiers. Ce n’est que bien plus tard, en découvrant les photos et vidéos dans la presse, qu’il a compris qu’il s’agissait d’Alexandre Benalla et Vincent Crase, et a porté plainte.

« Je trouve que ce que j’ai fait était légitime »

Le tribunal projette une photo du jeune homme, fermement tenus par les deux prévenus, qui semble crier. « En voyant la photo, on se dit qu’il a mal le mec », estime le juge Edmond Brunaud. « Je n’ai jamais porté de coup de matraque » à Khélifa M., jure Crase qui reconnaît néanmoins qu’il en tenait une dans la main. Réserviste dans la gendarmerie, il assure qu’elle lui a été remis par Alexandre Benalla, ce que ce dernier dément. Crase aussi ne comprend pas ce qu’on lui reproche. « Je ne pense pas avoir été complètement en dehors de la loi », clame-il, évoquant « un acte réflexe de citoyen ». Son coprévenu insiste : « En général, je trouve que ce que j’ai fait était légitime. »

Et Alexandre Benalla d’ajouter : « Moi je suis malheureux et désolé quand je vois des gens se faire agresser dans le métro […] et personne pour intervenir et leur prêter main-forte. L’article 73 dit que n’importe quel citoyen peut appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant. » Le procès d’Alexandre Benalla doit durer jusqu’au 1er octobre. Il encourt jusqu’à sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.

