Une plainte contre X a été déposée auprès du parquet de Paris après la révélation de la diffusion sur Internet de fichiers listant des personnalités politiques et militantes présentées comme « islamogauchistes » par le site d’extrême droit « Fdesouche », a annoncé mardi l’avocat Arié Alimi. « On a déposé une plainte avec 90 personnes, et bien d’autres arrivent encore », a affirmé Me Arié Alimi lors d’une conférence de presse organisée dans les locaux de la Ligue des droits de l’Homme, en présence du journaliste Taha Bouhafs qui a révélé l’existence de ces listes vendredi.

Selon l’avocat, ce site « ne se contente pas de diffuser des idées haineuses (…) mais aide à préparer des actions » en mettant à disposition des fichiers qui peuvent être utilisés « par des groupuscules d’extrême droite ». Révélées par le journaliste Taha Bouhafs, ces listes contiennent des centaines de noms de personnalités politiques et de militants présentées comme « islamogauchistes » par le site d’extrême droite.

Une plainte aussi des députés insoumis

Un premier fichier, datant de novembre 2019, baptisé « Islamo-gauchistes signataires de l’appel à la manif contre l’islamophobie du 10/11/2019 » répertorie les signataires de cet appel publié sur Mediapart. Un deuxième fichier, datant de 2017, liste des collectifs et associations venant en aide aux migrants, avec leurs adresses mail et certains numéros de téléphone. L’avocat demande par ailleurs au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin la fermeture du site Fdesouche. « Le gouvernement ne prend pas en mesure la gravité de la situation et de l’affaire », a estimé Taha Bouhafs, qui figure parmi les noms fichés par « Fdesouche ».

Eric Coquerel, député de la France Insoumise (LFI), a annoncé avoir également déposé une plainte collective avec les personnes du groupe parlementaire LFI ciblées par les listes. Si la ligue des Droits de l’Homme s’est étonnée du « silence » des autorités, le député insoumis a accusé le gouvernement d’avoir « allumé la mèche », citant « la chasse aux sorcières des islamogauchistes dans les universités » par Frédérique Vidal ou encore le ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin qui les « traite d’islamo-gauchistes ».

La ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a créé la polémique en février en demandant au CNRS une enquête sur « l’islamogauchisme » à l’université. Elle a eu le soutien du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. De son côté, la Cnil, qui a reçu un signalement, évalue « la légalité » d’un fichier publié sur Internet par le site d’extrême droite « Fdesouche », listant des personnalités politiques et militantes présentées comme « islamogauchistes ».