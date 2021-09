Au tribunal judiciaire de Paris,

« C’est un peu comme si vous creusiez le trou pour vous mettre dedans. » Les questions de la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, ont mis en difficulté Alexandre Benalla ce mardi. Jugé notamment pour avoir violenté des manifestants le 1er mai 2018, l’ex-chargé de mission de l’Elysée, pourtant très sûr de lui depuis le début de son procès, s’est « vexé » lorsque la magistrate a sous-entendu qu’il mentait concernant certains éléments du dossier. Et tout particulièrement concernant la disparition du téléphone portable qu’il a utilisé pour prévenir le chef de l’Etat qu’une vidéo de lui circulait sur Internet.

Le prévenu avait en effet expliqué aux enquêteurs qu’il avait perdu l’appareil. « Je l’ai retrouvé en sortant de garde à vue. Ce n’est pas une question de mentir », assure aujourd’hui Benalla, costume sombre et cravate claire. « Chacun à sa conception du mensonge », rétorque la présidente qui le pousse dans ses retranchements. Et cette dernière, peu « convaincue » par ses explications, d’ajouter : « Ici on peut mentir, mais quand ça coince, ça coince. »

« Il apporte quoi ce téléphone ? »

Pour elle, il est logique de penser, à la lecture du dossier, qu’il a « dissimulé ce téléphone portable, son contenu dans le cadre de cette enquête ». Le prévenu, qui estime ce volet du dossier « accessoire », s’énerve. « Il apporte quoi, ce téléphone ? » Réponse sèche d’Isabelle Prévost-Desprez : « On ne débat pas, je vous interroge. » Alexandre Benalla se reprend, dit qu’il ne « comprend pas le rapport entre le téléphone et la manifestation de la vérité ». « C’est comme le coffre-fort, ça n’a aucun intérêt. »

Benalla explique qu’il a donné une copie de la sauvegarde de ce téléphone au juge d’instruction… mais qu’en février 2019, observe la présente. « Vous allez sortir les SMS qui vous intéressent, parce qu’il y en a d’autres que vous ne voulez pas qu’on voie », subodore la présidente. L’avocate du prévenu, Me Jacqueline Laffont, vient à sa rescousse et explique qu’il avait peur, à l’époque, que des messages confidentiels ne se retrouvent dans la presse.

Benalla a utilisé ce téléphone pour alerter Emmanuel Macron qui se trouvait alors en déplacement en Australie. Pourquoi n’a-t-il pas averti, plutôt, son supérieur hiérarchique de l’incident du 1er mai ? « Je ne voyais pas de nécessité [de le faire] à partir du moment où j’avais prévenu le principal concerné », à savoir le président de la République. Une histoire de « loyauté ». « Vous vous fichez de la hiérarchie, c’est vous qui décidez », estime au contraire la juge.

« Un grand joueur entre les lignes »

La présidente a essayé, en début d’après-midi, de comprendre quel rôle jouait le prévenu au sein de l’Elysée. Et malgré les explications du principal intéressé, un flou demeure. Une chose est certaine, selon lui : « Je n’avais aucune fonction de sécurité du président de la république au sein de l’Elysée », « je n’étais pas le garde du corps du président de la République, ce n’était pas ma fonction ».

Il se présente plutôt comme un « chef d’orchestre » lors des déplacements du président, l’un des points de contact privilégiés de la préfecture de police avec le Palais, un « facilitateur ». Le commissaire Maxence Creusat, également prévenu, l’explique mieux que le principal intéressé : « Dans ces fonctions c’est la place que vous occupez qui compte. Il faut savoir jouer entre les lignes. Monsieur Benalla était un grand joueur entre les lignes. » Le procès d’Alexandre Benalla doit durer jusqu’au 1er octobre. Il encourt jusqu’à sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.

