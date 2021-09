Le chef Christophe Leroy condamné pour travail dissimulé

Jugé à Draguignan (Var) pour des faits s'étant déroulés entre 2013 et 2017, le chef Christophe Leroy a été condamné ce mardi, rapporte Var Matin. Poursuivis pour travail dissimulé dans des restaurants de Ramatuelle, du 16e arrondissement de Paris et de Saint-Tropez, il a été condamné à régler la somme de 159.545 euros à l’ Urssaf, à une amende de 3.000 euros, ainsi que 5.110,68 euros de dommages et intérêts à un bailleur parisien.

Celui qui a de nouveau fait de parler de lui en officiant pour des dîners clandestins organisés en plein confinement a toutefois été relaxé pour ses présumées banqueroutes frauduleuses. Une décision qui, dans l’ensemble, satisfait son avocat Me Thierry Fradet, d’après des propos rapportés par le quotidien régional.