Une scène atroce. Un déferlement de violence qui avait conduit un couple à tuer un ancien codétenu, avant de démembrer son corps puis de tenter de le brûler dans la cheminée de la maison. A Melrand, petit bourg tranquille situé entre Lorient et Pontivy, une soirée avait dégénéré en janvier 2017. En septembre 2020, la cour d’assises du Morbihan avait condamné le couple à de très lourdes peines : trente années de réclusion criminelle, assorties d’une peine de sûreté de vingt ans. Ce lundi, c’est un nouveau procès qui s’ouvre devant la cour d’appel de Rennes.

Cette sordide histoire s’était nouée un soir de janvier, en 2017. Ludivine Quénehen et son compagnon Frédéric Catrevaux reçoivent chez eux un homme rencontré en prison. Ce dernier est présenté comme « fragile ». Le couple souhaite visiblement en profiter pour lui extorquer de l’argent et l’accueille à son domicile, sur fond de consommation d’alcool et de cocaïne. Une soirée qui aurait basculé quand la victime se montrait un peu trop proche de la mise en cause. La suite n’est qu’un déferlement de violence. La victime aurait été égorgée. Avant que son corps soit démembré, puis partiellement brûlé dans la cheminée de la demeure.

Le mis en cause condamné pour viol sur sa fille

En première instance, le couple n’avait cessé de rejeter la culpabilité sur l’autre. Les deux mis en cause avaient écopé de la même peine : trente de prison. Depuis ce procès, Frédéric Catrevaux a été condamné à une autre peine de douze ans de prison par la cour d’assises de Loire-Atlantique pour des faits de viols commis sur sa fille mineure. Des faits qui s’étaient déroulés en 2011 à Nantes lors d’une libération conditionnelle du père. Des sévices que la victime avait déjà dénoncés, mais qui avaient été classés sans suite. Il lui avait fallu prélever ses excréments pour que des traces de sperme de son père soient identifiées. Le procès devant la cour d’appel de Rennes se tient toute la semaine. La décision est attendue vendredi.