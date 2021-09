Jugé début juillet, un professeur de tennis de 52 ans a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Saint-Malo à trente mois de prison, dont dix-huit avec sursis, pour avoir agressé sexuellement une quinzaine de ses élèves, rapporte Ouest-France. Les victimes étaient toutes des jeunes filles mineures, les plus jeunes étant âgées de 7 ans et demi au moment des faits.

Pendant plus de cinq ans, entre 2012 et 2017, l’individu s’était frotté à elles et leur avait touché les parties intimes, précise le site Actu.fr. Le professeur s’était également exhibé devant certaines des jeunes filles. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires il y a quelques mois. Outre sa peine de prison, le quinquagénaire devra indemniser les victimes à hauteur de 24.800 euros et devra également se soigner. Il a également interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs.