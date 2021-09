Alsace : Serial-creveur de pneus et incendiaire... Il doit payer plus de 330.000 euros

DOMMAGES ET INTERËTS Un homme condamné à verser plus de 330.000 euros de dommages et intérêts pour avoir dégradé entre 2013 et 2019 plus de 800 véhicules en Centre Alsace et dans le Haut-Rhin