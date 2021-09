Deux hommes de 39 et 46 ans vont être jugés dès mercredi pour viol et séquestration de deux jeunes femmes en novembre 2017 dans un bar à chicha du quartier de Vaise, à Lyon. Après une soirée passée avec un ami, les victimes ont été séquestrées toute la nuit par deux hommes, dont l’organisateur de la soirée, qui les ont violées à plusieurs reprises en les menaçant d’une paire de ciseaux, et en les forçant à consommer de la cocaïne et de l’alcool.

D’après Le Progrès, les victimes ont envoyé plusieurs SMS dès 8h43 pour demander à leur ami d’appeler la police, mais celui-ci dormait et n’a pu réagir qu’à 11h49.

La police a trouvé l’un des suspects sous l’emprise de stupéfiants, braguette ouverte. Accusés de « viol avec plusieurs circonstances aggravantes en récidive », les deux hommes nient les charges qui leur sont imputées. Le verdict de ce procès à huis clos est attendu ce vendredi.