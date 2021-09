8h50 : Les grandes étapes du procès

Le président de la cour d’assises spécialement composée, Jean-Louis Périès, doit déclarer les débats ouverts mercredi 8 septembre à 12h30. En raison du très grand nombre de victimes, la cour procédera d’abord et pendant deux jours à l’appel des près de 1.800 parties civiles constituées, avant de faire l’appel de plus d’une centaine de témoins. Le président fera le troisième jour la lecture de son rapport, résumant les quelque 500 tomes du dossier. Les premiers témoins sont attendus à la barre à partir du lundi 13 septembre.

Après cette présentation générale, la cour doit entendre à partir du 28 septembre et pendant cinq semaines les témoignages des rescapés et des proches des victimes des attentats, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Saint-Denis et Paris.

A l’issue de ces auditions, la cour interrogera pour la première fois les 14 accusés présents sur leur personnalité et leur parcours, sans évoquer à ce stade les faits.

L’ancien président de la République François Hollande est attendu pour témoigner le 10 novembre au palais de justice, puis Bernard Cazeneuve quelques jours plus tard. A partir de la mi-novembre, les débats feront une large place aux enquêteurs français et belges, en plusieurs phases.

Salah Abdeslam parlera-t-il ? Il faudra attendre son premier interrogatoire sur les faits, prévu les 13 et 14 janvier 2022. Suivront les interrogatoires des autres accusés, courant février et mars 2022.

Les premières plaidoiries auront lieu début avril, et le réquisitoire du parquet national antiterroriste est prévu du 2 au 5 mai. La défense aura la parole du 6 au 23 mai. La lecture du délibéré est prévue les 24 et 25 mai 2022.