A La Mézière, petite commune de 5.000 habitants située au nord de Rennes, les élus de l’ancienne mandature se sont montrés très généreux envers leurs proches. Cinq d’entre eux, l’ancien maire, deux adjoints et deux conseillers municipaux, étaient jugés lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Rennes pour « prise illégale d’intérêts », la justice leur reprochant d’avoir attribué des terrains municipaux à leurs enfants. L’affaire avait éclaté en 2015 par un courrier anonyme très détaillé qui dénonçait des irrégularités dans l’attribution des neuf lots composant un lotissement communal sorti de terre en 2014. Après plusieurs mois d’investigations, une perquisition avait été menée en 2017 à la maire et cinq élus placés en garde à vue.

Tous présents lundi lors de l’audience, ils ont écouté sans broncher le président énumérer les nombreuses zones d’ombre entourant le lotissement du Pré Jouanette, surnommé « le lotissement des élus » par des mauvaises langues. Le prix d’achat de ce terrain de 2.500 m², cédé par un particulier à la commune, interroge tout d’abord. L’une des parcelles, la plus grande, a ainsi été vendue pour 35 euros le mètre carré tandis que la seconde est partie pour une bouchée de pain à 5 euros le mètre carré. « Ces prix ne sont pas conformes à ceux du marché », a souligné le président, en évoquant une parcelle voisine vendue à des particuliers pour 190 euros le mètre carré. « Je n’ai pas eu l’impression de spolier la propriétaire du terrain et je ne l’ai pas fait signer sous la pression », lui a rétorqué l’ancien maire, évoquant « une belle opportunité foncière ».

Sept lots sur neuf attribués à des proches

Si le prix d’achat était une affaire, le prix de vente l’était tout autant pour les futurs propriétaires avec un prix du mètre carré fixé à 149 euros. « Dans le même temps, un autre lotissement moins bien situé et plus éloigné du bourg sortait de terre avec un prix au mètre plus élevé », s’est étonné le président. « On s’est basé sur un ancien programme pour fixer les prix mais on aurait effectivement pu les augmenter », a répondu l’ancien maire.

Outre les prix, c’est surtout l’identité des acquéreurs qui posent question dans cette affaire. Sur les neuf lots, cinq d’entre eux ont ainsi été vendus à des enfants des cinq prévenus tandis que deux autres ont été cédés à un ami de la fille du maire ainsi qu’à une ancienne employée de la mairie. « Sept lots sur neuf qui sont attribués à des proches d’élus, c’est quand même étrange non ? », a interrogé le président, pointant aussi du doigt le manque de publicité fait autour de ce lotissement et des critères d’attribution assez flous. « On voulait garder sur la commune des jeunes couples avec enfants », a souligné l’ancien élu chargé de l’urbanisme.

Prison avec sursis et peines d’inéligibilité

Sauf que dans les candidatures retenues, certaines ne remplissaient pas du tout les critères, à l’image de celle du fils d’une des prévenues qui habitait l’Orne. « Pourquoi certains dossiers sont passés et pas d’autres ? », a relancé le président. Sommés de questions, les cinq prévenus ont tous reconnu leur « imprudence » et leur « naïveté », sans toutefois reconnaître le caractère intentionnel de l’infraction. « Je n’avais pas conscience à l’époque de cette notion d’intérêt moral », a reconnu l’ancien maire. « Avec mon petit cerveau, je pensais qu’on était dans les clous », a ajouté l’un de ses anciens conseillers municipaux.

A l’issue de l’audience, les cinq élus ont tous été reconnus coupables de prise illégale d’intérêts. L’ancien maire a été condamné à huit mois de prison avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 5.000 euros d’amende. Ses anciens adjoints et conseillers municipaux ont quant à eux écopé de peines allant de deux à six mois de prison avec sursis et d’un à quatre ans d’inéligibilité.