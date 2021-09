Sur son compte Instagram, le chef Christophe Leroy postait encore il y a quelques jours des photos de ses quartiers d’été à Saint-Tropez. Jeudi, c’est devant le tribunal correctionnel de Draguignan qu’il doit comparaître pour banqueroute frauduleuse présumée, faux et travail dissimulé. Un cadre bien moins glamour pour ce cuisinier qui aime à se présenter proche de la jet-set et des stars, et dont le nom est associé au scandale des dîners clandestins à Paris pendant le confinement.

Trois dossiers différents

Les faits, dont il devra s’expliquer à la barre, sont anciens et relèvent en réalité de trois dossiers différents. Le plus important, dans lequel Christophe Leroy est seul à comparaître, concerne des faits de banqueroute entre décembre 2016 et juillet 2017, et des faits de faux et usage de faux en 2017. Pour rappel, la banqueroute peut consister en une augmentation frauduleuse d’un passif ou un détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif.

Dans les deux autres affaires jugées ce jeudi, et pour lesquelles des sociétés sont aussi poursuivies, il est question d’exécution de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes (pour des faits entre 2013 à 2015 à Ramatuelle, Paris XVIe et Saint-Tropez) et de pratiques commerciales trompeuses (à Ramatuelle, à l’été 2014).

« On va juger la période la plus noire de sa vie, celle où il s’est heurté à des difficultés économiques et juridiques qui n’assombrissent pas les belles années de Christophe Leroy à Saint-Tropez », avance son avocat, Me Thierry Fradet. « Il n’y a pas d’organisation, de préméditation, c’est l’effet toboggan des problèmes », plaide-t-il. Selon lui, Christophe Leroy est « combatif » : « Il est prêt à assumer une partie de ses responsabilités. Il a envie d’expliquer qui il est vraiment, ce qui s’est passé, c’est un vrai chef d’entreprise. »

« Je me serais passé de l’épisode parisien »

Le parquet devrait requérir la jonction de ces trois dossiers, afin d’aborder et d’exposer un contexte, une personnalité, une manière de faire, et pour que soit prononcée une peine unique. « Je me serais passé de l’épisode parisien, confie Me Thierry Fradet, en référence aux « dîners clandestins ».

« Je fais confiance aux magistrats qui savent mettre de côté ce qui a été très largement médiatisé et n’a pas eu de réponses judiciaires encore », prend-il soin d’ajouter. Reste que les enquêtes, ayant abouti à l’audience du jour, ont débuté bien avant la pandémie. Les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement pour banqueroute, et de trois ans pour travail dissimulé.