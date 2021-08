Tony C, supporter de l’OGC Nice, soupçonné d’avoir porté un coup de pied au joueur de l’ OM Dimitri Payet lors de la rencontre entre les deux équipes dimanche soir, a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à son jugement, le 22 septembre prochain.

Ce mercredi, il comparait devant le tribunal correctionnel de Nice qui a décidé de le laisser en liberté, avec une interdiction de match et de stade et une obligation de pointer deux fois par semaine à la gendarmerie de Mandelieu-la-Napoule, où il réside.

« Je regretterai ce geste toute ma vie »

Lors de l’audience, l’homme de 28 ans a indiqué ne pas s’être reconnu en faisant ce geste et a affirmé « le regretter toute sa vie ». « Sur le fond, il aura le temps de s’en expliquer », a déclaré son avocat, Me Benjamin Taieb. Il est également revenu sur « le déferlement de violences » à l’encontre de son client et de sa compagne via les réseaux. Une heure après le match, son adresse ainsi que son identité ont été partagées sur Internet. « Il s’est rasé la barbe parce qu’il avait peur d’être reconnu et ciblé », a ajouté Me Benjamin Taieb.

Le procureur Léopold Mendes avait notamment requis la détention provisoire pour « protéger la personne incriminée puisqu’il est en danger à l’extérieur ». Il a également pointé la crainte d’un « renouvellement de l’infraction » en s’appuyant sur le seul antécédent judiciaire de ce supporter de l’OGC Nice depuis « plus de vingt ans », une amende de 430 euros pour outrage et rébellion lors d’une rencontre à Montpellier en 2019.

Le mois prochain, le Niçois d’origine risque au maximum un an d’emprisonnement pour « intrusion illicite sur l’aire de jeu troublant la manifestation sportive » et deux ans pour « violences volontaires en réunion ».