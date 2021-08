Le rappeur du clip « Les Dalton » ira derrière les barreaux. Ce rappeur lyonnais, connu sous le nom de Many GT, a été condamné mardi à neuf mois de prison par le tribunal judiciaire de Lyon (Rhône), pour sa participation au tournage sans autorisation de deux clips de rap au début de l’année 2021, pour lesquels des rodéos sauvages avaient été organisés, rapporte Le Progrès.

L’individu de 29 ans avait par ailleurs déjà sept condamnations à son casier, notamment pour trafic de stupéfiants, conduite sans permis et détention d’arme.

Circulation coupée sans autorisation

Dans un des deux clips, mis en ligne sur YouTube et intitulé : « Lyon 8- Les Daltons », on y voit plusieurs protagonistes déguisés en Dalton rouler à toute vitesse et réaliser des roues arrière à moto ou à scooter, dans un quartier de la ville. Pour le tournage, les participants avaient coupé la circulation dans certaines rues, sans autorisation.

Il était aussi reproché au rappeur la détention d'une arme. Seule la participation à trois rodéos sauvages a été retenue par le tribunal, qui l’a condamné à six mois de prison ferme, et à la révocation d’un sursis de trois mois.