Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue dans l’affaire des dégradations de la stèle de Simone Veil. Installé à Perros-Guirec, dans les Côtes d’Armor, le monument hommage à l’ancienne ministre de la Santé a été visé à plusieurs reprises. La stèle de granit avait d’abord été souillée par des excréments et de la moutarde, avant d’être recouverte de croix gammées et de tags antisémites à plusieurs jours d’intervalle. Un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie pour retrouver le ou les auteurs de ces actes, qui auraient agi la dernière fois le 14 août « avant 8 heures du matin ».

Ces dégradations avaient poussé le président de la République à réagir publiquement. « La France ne reculera pas », avait tweeté Emmanuel Macron. « Jamais nous ne tolérerons que s’installe l’antisémitisme. Pour Simone Veil dont la stèle a été profanée, à tous, je veux le répéter : la France ne reculera pas ».

Deux hommes d’une soixantaine d’années

Dix jours après les derniers faits, la gendarmerie a placé en garde à vue deux hommes, qui seraient âgés d’une soixantaine d’années selon Le Parisien​. L’un a été interpellé. L’autre s’est présenté de lui-même aux forces de l’ordre. Installée en 2018 à Perros-Guirec, la stèle n’avait jamais fait l’objet de dégradations jusqu’à ce mois d’août.

Simone Veil (1927-2017), qui fut déportée à Auschwitz, a notamment laissé en 1975 son nom à la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Elle a aussi été présidente du Parlement européen (1979-1982). Également académicienne, elle a été présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (2001-2007). Elle a fait son entrée au Panthéon en 2018.