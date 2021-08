Officiellement, il est venu présenter le nouveau Code de la justice pénale des mineurs. Mais alors que le nombre de règlements de compte explose dans la cité phocéenne, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a profité de sa visite à Marseille pour annoncer des renforts au parquet de Marseille.

« Il y aura, d’ici le mois de septembre, dans les jours qui arrivent, onze magistrats qui seront à pied d’œuvre », affirme Eric Dupond-Moretti. La veille, à l’occasion d’une conférence de presse sur cette série de règlements de compte, dont le dernier est intervenu ce week-end, la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens avait laissé entendre que l’effectif à sa disposition était insuffisant pour lutter contre le trafic de drogue.

Un audit rendu « dans les prochains jours »

« Je suis extrêmement attentif à ce que les chefs de juridiction ont fait remonter aux chefs de cour, qui souhaitent encore des magistrats supplémentaires, affirme le ministre de la Justice. Et c’est favorablement que je répondrais dans les jours qui viennent à ces demandes, parce qu’elles sont légitimes et nécessaires. »

Le ministre a rappelé avoir commandé un « audit » auprès de l’Inspection générale de la justice sur la situation marseillaise « pour essayer de la régler au mieux et le plus efficacement possible ». Un audit dont les conclusions « publiques » seront connues « dans les jours à venir », selon Eric Dupond-Moretti.