C’est une histoire d’une incroyable tristesse. Lundi, un homme de 27 ans a été condamné pour violences conjugales sur la mère de sa fille et ex-compagne. La femme victime et son agresseur ont un autre point commun : ils sont demi-frère et sœur et possèdent la même mère, dont ils ont été séparés pendant l’enfance sur décision de justice, leur mère ayant été condamnée pour des attouchements sexuels. La fille née de cette union avait immédiatement été placée dans un centre pour enfants à la naissance, précise Ouest-France.

La présidente du tribunal d’Angers (Maine-et-Loire) a tenu à préciser que le couple « ne savait pas qu’il avait la même mère » quand leur relation a démarré. C’est quand il apprendra la nouvelle que le prévenu commencera à violenter sa demi-sœur. Déjà condamné en mai pour des violences sur son ex, il avait interdiction d’entrer en contact avec la victime. Mais il s’est présenté à son domicile début août, où sa demi-sœur et sa mère se trouvaient, malgré l’interdiction de contact. Il aurait alors violenté les deux femmes.

Lundi, le tribunal correctionnel d’Angers l’a reconnu coupable et condamné à six mois de prison ferme et a décidé de son maintien en détention.