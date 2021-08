Les liasses de billets, enveloppées dans de la cellophane et glissées dans les bagages du coffre, contenaient 59.000 euros en tout. La direction régionale des douanes de Toulouse annonce ce lundi avoir mis la main sur ce joli pactole le 12 août à minuit quand ses agents ont intercepté une Audi Q5 au péage nord de Montauban.

Cinq personnes, originaires de Guyane et du Suriname, se trouvaient à bord de la voiture immatriculée en France.

En plus de la petite quantité de cannabis retrouvée aussi dans les valises, toutes les coupures se sont avérées positives au test de détection de produits stupéfiants. A la suite de cette saisie, une information judiciaire a été ouverte pour trafic de stupéfiants en bande organisée et blanchiment de trafic de stupéfiants. Les cinq suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire en attendant la suite des investigations confiées conjointement au commissariat de Montauban et à la police judiciaire de Toulouse.